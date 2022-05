Col·lectius LGTBi mostren la seva felicitat per aprovar-se una Llei a C-LM que visibilitza el col·lectiu i reconeix els seus drets @EP







Diversos col·lectius LGTBi han mostrat aquest dijous la seva felicitat per aprovar-se a Castella-la Manxa una llei que visibilitza el col·lectiu i reconeix els seus drets. "Arriba tard però mai és tard si la felicitat és bona per garantir els drets del col·lectiu", subratllen.













Així, el president de Bolo Bolo LGTBi Castella-la Manxa, Ricardo Vicente, ha indicat que encara que aquesta Llei "arriba tard, arriba" i està "molt treballada" amb totes les associacions. "És una Llei molt consensuada i estem molt contents que per fi es tingui en compte el col·lectiu LGTBi a la regió", ha manifestat.





En concret, ha apuntat que aquesta norma no és una còpia d'altres lleis que hi ha a altres comunitats autònomes i que s'ha elaborat tenint en compte les necessitats d'una regió "tan peculiar" com la castellanomanxega i tenint en compte les zones rurals, que necessiten la seva pròpia Llei per tenir millors atencions i lluitar contra el sexidi.





El president de Plural LGTBi 'Taca Centre', Jesús Muñoz, ha mostrat la seva felicitat pel fet que aquesta Llei tiri endavant i que sigui per unanimitat. "Tots el col·lectiu creiem que tenim dret a viure una vida digna als nostres pobles i no marxar a les grans ciutats per viure el nostre amor o orientació".





No s'ha volgut oblidar totes aquelles persones que no han arribat a viure el que s'està vivint a Castella-la Manxa avui dia i que van haver d'emigrar i marxar dels seus pobles, "fruit de l'odi i l'homofòbia de la societat" .





Després de destacar que aquest és un dia "feliç i reivindicatiu", Muñoz ha destacat d'aquesta norma que suposa, sobretot, la visibilització del col·lectiu perquè, ha afegit, ser del col·lectiu LGTBi als pobles és "molt més difícil" que ser-ho, per exemple, a Toledo capital.





Finalment, la presidenta de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals i més (FELGTBI+), Uge San Gil, ha indicat que aquest és un dia de celebració per a tots els castellanomanxecs i tots els espanyols, en ser la quinzena Llei d'aquest tipus aprovada a les comunitats autònomes, restant només les d'Astúries i Castella i Lleó.





De la mateixa manera, ha apuntat que la Llei de Diversitat Sexual i Drets LGTBI a Castella-la Manxa suposarà "un impuls" per a la Llei estatal que garanteixi els drets de les persones trans i LGTBi. "Arriba tard però mai és tard si la felicitat és bona per garantir els drets del col·lectiu".





"És una bona empenta per a la legislació estatal, les persones del col·lectiu i la societat en general, que serà més plural, democràtica i respectuosa amb la diversitat", ha argumentat.

Preguntada per Castella i Lleó, ha lamentat que governi la ultradreta, que és "lgtbifòbica" i per això no ha esperat una legislació com la de Castella-la Manxa d'organitzacions com Vox, "que van en contra del col·lectiu".





És per això que ha indicat que el col·lectiu ha de "lluitar" per aconseguir una Llei estatal que garanteixi que els ciutadans de Castella i Lleó tinguin els seus drets reconeguts. "Esperem que serveixi perquè les persones trans puguin accedir a la seva autodeterminació", ha conclòs.





Per part seva, Amnistia Internacional ha qualificat d'"avanç important" per als drets humans de les persones LGTBi de la regió l'aprovació de la llei, segons ha informat l'organització en nota de premsa.





Des d'Amnistia Internacional han destacat que aquesta llei planteja millores en aspectes crítics per al gaudi dels drets de les persones LGTBi com la prohibició de les teràpies de conversió, la inclusió de continguts sobre diversitat al currículum educatiu i formació del professorat, impulsant a més mesures per a la no discriminació a l'àmbit laboral, l'accés a la salut o la protecció de les persones LGTBI en situació de vulnerabilitat.





Mentrestant, UGT Castilla-La Mancha ha valorat la validació del text a les Corts regionals i ha considerat que la llei "ha de tenir la força per marcar un nou rumb a la Comunitat Autònoma, un rumb més just i inclusiu", segons ha informat el sindicat en nota de premsa.

Per a UGT resulta "imprescindible i primordial" salvaguardar els drets de totes les persones i aquí el seu deure com a agent social és "recolzar mesures que protegeixin els drets humans i constitucionals, atenent les reivindicacions del col·lectiu LGTBi i garantint la igualtat real i la no discriminació ", una tasca per a la qual també cal sensibilitzar la població i visibilitzar les persones d'aquest col·lectiu".





De la mateixa manera, CCOO ha considerat molt positiva laprovació de la llei. "Avui Castella-la Manxa fa un pas de gegant amb l'aprovació d'una norma fonamental, que des del sindicat venim anys reivindicant, per aconseguir una igualtat real de totes les persones a la regió i poder lluitar amb garanties davant les discriminacions que poden arribar a patir les persones del col·lectiu LGTBi", ha afirmat la secretària regional de Dones i Polítiques LGTBi del sindicat a la regió, Rosario Martínez, segons ha informat CCOO en nota de premsa.





També ha posat de manifest que aquesta és una llei que recull moltes de les aportacions de CCOO, que ha treballat "de forma molt activa" des de l'inici, realitzant propostes com l'impuls de la responsabilitat social empresarial amb la implantació de codis ètics i de conducta davant de les discriminacions, un procediment sancionador per a persones, empreses o entitats que manifestin actuacions discriminacions o accions LGTBifòbiques en l'àmbit laboral; que es presti especial atenció a persones LGTBi amb discapacitat, menors, majors o persones racialitzades, per les múltiples discriminacions a què es poguessin veure sotmeses; així com la formació en igualtat sobre les persones LGTBI.