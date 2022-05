Antonio Garamendi, president de CEOE, durant la sessió 'Diàlegs d'Empresa' @CercledEconomia





Així ho afirmava Antonio Garamendi, president del CEOE, durant la seva participació a la sessió 'Diàlegs d'Empresa', que s'ha dut a terme aquest dijous en el marc de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia , que se celebra fins divendres a l'Hotel W Barcelona.





Acompanyat de Francisco Reynes, president executiu de Naturgy, Juanjo Cano, president de KPMG i Tobías Martínez, CEO de Cellnex , Garamendi ha volgut començar posant èmfasi en la importància que hi hagi una organització en matèria energètica a nivell estatal per afrontar el context actual.







“EL PLA ESTRATÈGIC ACTUAL SOBRE EL MIX ENERGÈTIC ÉS TOTALMENT ERRÀTIC”





“ És important que sempre hi hagi una planificació, un pla estratègic . El pla estratègic actual sobre el mix energètic és totalment erràtic, molt canviant sobre la base d'estratègies de màrqueting, i així les empreses no poden funcionar bé”, explicava.





El president de CEOE afegia que el país necessita tres principis bàsics perquè el teixit empresarial pugui bregar amb els reptes i objectius en matèria econòmica i social : seguretat jurídica, estabilitat regulatòria i qualitat de la norma. "Si cada dia canvien coses i hi ha anuncis diferents, per molts Fons Europeus que hi hagi, si no tenim aquests tres factors no tenim res", afirmava.





Antonio Garamendi amb la resta de ponents @CercledEconomia





En la mateixa línia que Francisco Reynés, Garamendi ha aclarit que l'augment i la inestabilitat de preus del gas és un factor que Espanya ha experimentat des del 2021: “la inflació en aquest país al desembre ja la teníem a les portes, la Guerra d'Ucraïna ha empitjorat una situació que ja existia”, afegia.





D'altra banda, exposava la necessitat que hi hagi un esforç per part de l'Estat quant a rigor pressupostari i ortodòxia econòmica , com una garantia perquè les empreses puguin progressar davant el context i els desafiaments actuals.





Un altre factor que Garamendi destacava perquè el teixit empresarial pugui avançar és la unitat: “ ara és clau que hi hagi unitat europea així com al nostre país, no hi pot haver pactes sense unitat ”.







“LA DIGITALITZACIÓ JA NO ÉS UN SECTOR, ÉS TRANSVERSAL”





El president de CEOE destacava, a més, que abans de complir els objectius 2030 és important cobrir el repte 20-20 : 20% d'energies renovables i 20% del PIB industrial a Espanya, ja que és clau per a la generació d'ocupació





Posava èmfasi en la importància de la formació i la preparació per a un entorn empresarial digital. "Un dels acords més importants és el de la formació professional i aquí la clau és la formació dual , que intervinguin empreses i entitats formatives perquè els treballadors del demà sàpiguen el que les empreses busquen i necessiten", afirmava.





“La digitalització ja no és un sector, és transversal. És clau la intervenció d'empreses perquè després els professionals tinguin la qualificació que cal en matèria digital. Si no, serà molt difícil augmentar l?ocupació”, explicava.



Garamendi ha conclòs afirmant que cal una major inversió en innovació a Espanya però que això passa per abans formar degudament la població i potenciar les carreres STEM entre les dones.