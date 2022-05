Comissaria de l'Ertzaintza.- @ep







Un jove de nacionalitat colombiana que estava sent buscat per les diferents policies com a suposat autor dels homicidis de dos homes homosexuals a Bilbao, amb els quals hauria contactat a través d'una aplicació de contactes, i del qual se n'investiga la implicació en dos casos més similars, ha estat detingut per l'Ertzaintza després de presentar-se a una comissaria de la Policia basca.





Segons ha informat el Departament basc de Seguretat a Europa Press, el sospitós s'ha presentat voluntàriament aquest dijous a dependències de l'Ertzaintza en veure la seva cara als mitjans de comunicació com el presumpte homicida, i amb la intenció de

col·laborar en el cas.





L'Ertzaintza ha procedit a la detenció de l'home per aclarir els fets i avançar en la investigació dels homicidis. Es manté el secret de les actuacions per ordre del jutge que instrueix el cas.





Segons han informat fonts coneixedores de les indagacions, la investigació d'aquests suposats quatre homicidis l'ha dut a terme l'Ertzaintza i ja fa diverses setmanes l'autoritat judicial va emetre una ordre de detenció del presumpte autor dels fets, de nacionalitat colombiana.





Fins ara als jutjats de Bilbao s'han obert tan sols dos procediments per dos homicidis a la capital biscaïna, sobre els quals s'ha decretat secret de les actuacions. Pel que sembla, s'investiga la implicació també del sospitós en dues morts més de dos homes més a Bilbao, amb els quals s'hauria comunicat a través d'una aplicació de contactes.