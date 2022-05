El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer i els activistes independentistes Marcel Vivet i Adrià Catasús en roda de premsa a la Cambra catalana.- @ep











Unes 100 persones , segons fonts de l'Ajuntament de Badalona (Barcelona), s'han concentrat aquest dijous a la plaça de la Vila de la localitat per demanar l' absolució de l'activista independentista Marcel Vivet, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ) hagi rebaixat la seva condemna a un any i mig de presó per desordres i atemptat a un mosso durant la protesta 'Holi' contra Jusapol a Barcelona el 2018.





La concentració ha estat convocada per la plataforma 'Marcel Absolució' ia ella ha assistit el mateix Marcel Vivet, segons s'aprecia en un tuit de la plataforma 'Adrià Absolució', recollit per Europa Press.





Els participants han portat una pancarta en què es llegia 'Marcel i Adrià fins l'absolució' (Marcel i Adrià fins a l'absolució) --en referència també a un altre jove vinculat a la mateixa causa--, i han cridat proclames en suport a Vivet.