L'enòloga Yuliya Kolesnik, els periodistes Arturo San Agustín i Joaquín Luna, i el cuiner Romain Fornell @ep







L'escriptor Arturo San Agustín ha presentat aquest dijous el seu nou llibre, 'Pasaporte sentimental' (editat per Catedral), durant un diàleg amb el també periodista Joaquín Luna, evocant junts els molts llocs del món on han treballat a tota la seva carrera.













Luna ha explicat que aquests textos li recorden "les postals que la gent enviava", ja que l'obra reuneix 48 impressions literàries breus d'altres viatges de l'autor pel món.

També ha destacat que Sant Agustí mai no fa fotos dels seus viatges i que això deu haver-lo permès concentrar-se a fotografiar literàriament els llocs.





Ha descrit el llibre com un passeig suau pel món que empatitza amb el lector; ha citat alguns personatges a través dels quals es reflecteix cada país, ciutat o paisatge, i ha afegit que l'autor "no blanqueja" res, en al·lusió especialment als capítols que reflecteixen les fosques de les dictadures comunistes.





Gairebé tots els viatges de l'autor s'han degut a la feina: primer, com a creatiu publicitari; després, com a periodista, i des de fa anys, com a escriptor d'assajos i novel·les.





"Nosaltres vam viatjar per trobar la infància: aquelles lectures, allò que somiàvem, allò que ens agradava,...", ha dit Luna a l'autor, i Sant Agustí també ha evocat la joventut; sobretot pel cinema i pels llibres de lectures i els valors que contenien.





"Jo de petit volia ser escriptor perquè veia Hemingway pujant i baixant dels avions", ha afegit.









UCRANIA, PUTIN I GOGÓL

Luna també ha destacat el capítol sobre Ucraïna, país amb què Sant Agustí ha volgut començar l'acte, comentant que "si Putin hagués llegit 'Tarás Bulba' no hauria envaït Ucraïna", com l'autor justifica en un passatge del llibre.





"Els ucraïnesos ens han ensenyat la dignitat, el valor", ha dit, i Luna ha assentit i ha afegit que el país està sent coherent amb el que diu: ha posat com a exemple els compatriotes que viuen a l'estranger però que han tornat per lluitar.





L'acte, a l'hotel barceloní Ohla, ha acabat amb una degustació de cuina ucraïnesa amb vins xerès de Fundador servida pel cuiner Romain Fornell (restaurant Caelis, a l'hotel) i la seva dona, l'enòloga ucraïnesa Yuliya Kolesnik.





Fornell ha intervingut al final de l'acte per dir que la manera de comptar de Sant Agustí "alegra la vida", i l'autor ha respost que ell representa una raça de cuiners optimista, lluitadora i generosa.