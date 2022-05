Artadi renuncia a ser candidata de Junts a l'Alcaldia de Barcelona /@EP







La líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha renunciat a ser la candidata del partit a l'Alcaldia a les eleccions del 2023, segons han confirmat fonts properes a Europa Press.





Segons ha avançat El Nacional, la regidora, que és vicepresidenta del partit i diputada del Parlament, ha atribuït la decisió a raons personals.





Artadi va ser escollida candidata el 3 de febrer passat després d'un procés de primàries en què va ser l'única que es va presentar per liderar la llista de Junts a la capital catalana.





Elsa Artadi feia mesos que es preparava per convertir-se en alcaldessa de Barcelona, i això és el que va argumentar en el moment en què va rebutjar ser part del Govern d'Aragonès. A més, també va renunciar a seguir sent portaveu de Junts per aquesta mateixa raó i va ser substituïda al càrrec per Josep Rius.





Aquest darrer moviment d'Artadi se suma, per tant, al caos en què es troba immers Junts. I és que estan al mig del seu procés previ al congrés, després de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, secretari general, comunicaran que no volen renovar els càrrecs.