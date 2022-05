El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) compleix aquest divendres 20 anys, però la polèmica generada per les escoltes a polítics a través del programa 'Pegasus' ha tirat per terra la celebració i ha obligat a anul·lar tots els actes que tenia previstos per, forma inèdita, obrir una escletxa de les portes a la ciutadania.





La directora del CNI, Paz Esteban @ep





L'organisme, sempre discret i ocult a la societat, preparava una commemoració del seu 20è aniversari amb la idea de tractar de donar a conèixer la seva tasca a la ciutadania i posar en valor la feina que fan els seus 3.000 professionals.





Tot i això, l'escàndol de l'espionatge ha obligat a cancel·lar de forma urgent els plans i anul·lar tota celebració per a aquest 6 de maig . La mateixa directora, Paz Esteban, que porta 40 anys als serveis d'Intel·ligència, havia anunciat la celebració ja fa sis mesos, quan va dir que l'objectiu era "posar en valor" la "vocació de servei" del CNI "i la seva contribució a la seguretat nacional i la defensa dels interessos dʻEspanya".





PETICIONS DE DIMISSIÓ





Davant d'aquesta previsió inicial, Esteban ha hagut d'acudir aquest dijous al Congrés a comparèixer davant la Comissió de Despeses Reservades per donar compte de les actuacions del CNI a les escoltes a polítics, tant en el cas de l'espionatge a independentistes destapat per l'organització. Citizen Lab' com a la infecció amb el programa 'Pegasus' dels telèfons del president del Govern, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa.





De fet, la directora del CNI és una de les assenyalades per a l'assumpció de responsabilitats per aquest escàndol. Partits independentistes com ERC o Junts han demanat directament la seva dimissió, i fins i tot Unides Podem, soci minoritari del Govern, també n'ha suggerit el cessament.





RESPATLLER DE ROURES





Davant d'això, Paz Esteban ha trobat el suport de Margarita Robles, que la va nomenar el febrer del 2020 i aquest dimecres va dir al Congrés que està "havent d'aguantar estoicament" acusacions que, segons va assegurar, "no es corresponen amb la realitat" .





També ha explicat aquest dijous després de la seva compareixença parlamentària amb el suport del PSOE, el PP, Vox i Ciutadans, que han lloat la seva "professionalitat" i les explicacions donades a porta tancada als grups parlamentaris.





En la seva presa de possessió ja fa més de dos anys, Esteban va anunciar un pla de transformació que permetés al CNI "ser més i millor" . "Més modern, flexible i integrat; millor adaptat a la societat, amb nous mètodes i procediments de treball", va exposar.





La base d'aquest projecte era una transformació digital que ja s'havia iniciat un any abans i prevista amb un caràcter "transversal" que afectaria tota la institució. "Suposarà un salt qualitatiu, aconseguir aquest objectiu estratègic incrementarà l'eficàcia en un context de seguretat cada cop més complex", va explicar.





SPOT PEL 20 ANIVERSARI





A més, dins dels actes previstos per al 20è aniversari, el centre va publicar un vídeo el mes de març passat en què reivindicava la seva feina constant i "discret" per "protegir el futur" dels espanyols i la seva "manera de vida".





"Perquè la normalitat no està garantida", avisa l'espot, que resumeix en dos minuts un dia corrent d'una de les agents del centre d'intel·ligència, des del so del despertador a les 6.30 del matí i les tasques familiars fins al trobada amb un confident o la feina ja de nit a les oficines del CNI.





El CNI va ser creat pel Govern de José María Aznar el 6 de maig del 2002. Va ser el successor de l'antic Centre Superior d'Informació de la Defensa (CESID), que procedia de la Transició (ho va fundar el general Manuel Gutiérrez Mellado) i que als anys noranta es va veure embolicat en un altre escàndol d'escoltes indiscriminades que van afectar fins i tot la Casa Reial.