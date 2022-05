El cos del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos , columnista d''El Debate' i fundador del portal de notícies Fuentes Fidedignas, ha estat trobat aquest dijous a Culiacan, a l'estat mexicà de Sinaloa, embolicat en una bossa de plàstic.





Les forces de seguretat mexicanes han localitzat aquest dijous al matí el cos del periodista, embolicat en una bossa transparent negra de plàstic de cap a peus, en un camí proper a la carretera Mèxic-Nogueres que condueix a la colònia El Ranchito , al sud de Culiacan.













Espelmes i fotografies dels periodistes morts aquest 2022 @ep







Al lloc hi ha acudit personal dels serveis pericials mexicans, que després de realitzar la seva feina van traslladar el cos al Servei Mèdic Forense, on després de l'autòpsia s'ha determinat que va patir traumatisme cranioencefàlic a conseqüència de cops contusos, segons ha informat la Fiscalia General de Sinaloa en un comunicat.





Així mateix, ha precisat que els familiars, un germà i un cunyat de la víctima, han reconegut el cos del periodista a les instal·lacions del Servei Mèdic Forense . La fiscal general de l'Estat de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, ha indicat que s'ha procedit a obrir una investigació.





Estrada també ha comentat que Ramírez s'havia sentit intimidat en el passat per la seva feina com a periodista, encara que no havia presentat cap denúncia. Segons ha informat el diari 'Mil·lenni', l'editora de Fuentes Fidedignas, Marissa Palafox, ha assegurat que no tenien coneixement d'amenaces contra el periodista.





Tot i això, Palafox ha dit que Ramírez Ramos va arribar a afirmar, després de l'assassinat del corresponsal del diari mexicà 'La Jornada' a l'estat de Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, que "ell era el següent". Valdez era conegut pels seus treballs sobre narcotràfic i violència i escrivia a més per al setmanari estatal 'Riodoce'.





Luis Enrique Ramírez Ramos, de 59 anys, havia estat segrestat dimecres a la nit per homes armats no identificats a la colònia Los Pinos, on tenia la seva residència, segons ha recollit el diari 'El Universal'.





Ramírez Ramos va començar la seva carrera periodística com a reporter a la cadena Nord-oest. Amb prop de 40 anys d'experiència i diversos llibres publicats, va fitxar com a periodista a 'El Debate', on publicava columnes d'opinió.





Amb ell, ja són nou els periodistes que han estat assassinats aquest any al país. Reporters sense Fronteres ha condemnat al seu perfil oficial de Twitter i "ha demanat una investigació immediata que incorpori la seva tasca periodística així com la protecció de la seva família".





L'ONG Human Rights Watch (HRW) va denunciar aquest mateix dimarts, el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, la persistent violència contra els periodistes a Mèxic i va alertar que els assassinats van camí a assolir nivells rècord aquest any.





"Aquest any va camí de ser el més mortífer per als periodistes a Mèxic", va dir l'investigador de les Amèriques de HRW, Tyler Mattiace. Així, ha posat èmfasi que "López Obrador no només no ha abordat la violència contra els mitjans de comunicació, sinó que ha utilitzat les seves rodes de premsa matutines diàries per assetjar i intimidar els periodistes".





Només el 2,5% de totes les investigacions penals a Mèxic van portar a una acusació el 2020, i poc menys del 0,3% van ser a judici i al voltant del 95% de tots els delictes a nivell nacional no es resolen, segons l'organització de recerca, Mèxic Evalúa.