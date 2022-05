L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, presenta el cartell de les festes @Aj. de Lleida





Arriba la Festa Major de Lleida 2022. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, acompanyat del regidor de Joventut, Festes, Tradicions i Esports, Ignasi Amor, van presentar el cartell que il·lustrarà aquesta celebració. Dissenyat per l'estudi lleidatà SopaGraphics, destaca la il·lusió col·lectiva de recuperar plenament aquesta celebració, reflecteix la sortida del seguici popular i posa en valor la figura de la geganta Zobeida en homenatge al seu 70è aniversari.





Per la seva banda, el regidor Ignasi Amor ha explicat que la Festa Major de Lleida tindrà lloc entre el 6 i l'11 de maig amb activitats, cultura popular i concerts com Ginestà, La Fúmiga, Fuel Fandango, Auxili, The Tyets o el talent local de Sexeni.





Altres novetats són l'estrena al carrer del Ball de Valencians, el canvi de format al concurs de colles sardanistes, que es trasllada dissabte al capvespre i la consolidació de la vigília de Sant Anastasi, amb la tronada i sortida del pregó el dia 10 de maig.





Tant Pueyo com Amor han assegurat que se segueix treballant en la confecció i el tancament del programa complet de la Festa Major de Lleida que inclourà més concerts, nous projectes a l'àmbit de la cultura popular i altres activitats vinculades a la festa.





Aquí podeu consultar el programa complet: