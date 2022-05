Aquesta dijous l'alcalde de Tarragona , Pau Ricomà, ha presidit l'ofrena floral amb motiu del dia d'homenatge a les persones deportades a camps de concentració i víctimes del nazisme. Ricomà ha explicat que "22 tarragonins van ser víctimes mortals de l'odi desfermat pel nazisme a Europa, i que juntament amb els 20 que van sobreviure a aquell horror, hem de continuar recordant i rendint homenatge". Ricomà també ha posat en valor actes com aquests, ja que “la memòria democràtica és la millor eina per fer front al feixisme”.





Fotografia de l'acte @Aj. de Tarragona





A l'acte, també hi ha intervingut el president d'Amical Mauthausen i d'altres camps i de totes les víctimes dels nazisme a Espanya Joan Manuel Calvo que ha volgut destacar que “ara més que mai, cal recordar aquest fet, per prevenir els actuals discursos d'odi”.





L'homenatge s'ha celebrat al monument dedicat a totes les víctimes tarragonines de Mauthausen al Camp de Mart , que recentment ha estat restaurat per Guillem Massalles. A més, s'ha aprofitat la restauració per afegir en una placa adjunta els noms de 7 tarragonins més trobats a les darreres cerques. El monument va ser erigit per l'associació Amical Mauthausen el dia 20 de maig del 1984 després d'una assemblea general dels seus socis que es va celebrar al saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona.





Aquest acte s'emmarca al programa de Memòria Democràtica impulsat per l'Ajuntament de Tarragona, centrat aquest any en les deportacions de tarragonins i tarragonins als camps nazis.