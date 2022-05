Recorregut de la Marató /@TMB





Amb motiu de la celebració de l’edició d’enguany de la Zurich Marató de Barcelona, que tindrà lloc aquest diumenge 8 de maig, dues terceres parts de les línies d’autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que transcorren per la ciutat veuran alterat o limitat el recorregut entre les 6:30h i les 16:30h aproximadament. Per aquesta raó, TMB recomana l’ús del metro en aquesta franja horària i en els desplaçaments per l’entorn dels llocs per on transcorrerà la competició.





La Marató, que diumenge al matí i al migdia afectarà tot el trànsit de superfície per on es desenvolupi, sortirà de l’avinguda Maria Cristina i passarà pels llocs més emblemàtics de Barcelona.



Tot plegat provocarà afectacions en 65 línies de bus de TMB de les 98 que circulen en festiu: D20, D40, D50, H6, H8, H10, H12, H14, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 78, 79, 96, 97, 104, 109, 115, 120, 121, 122, 126, 133, 136, 141, 150, 157 i 192, més la Ruta Vermella i la Ruta Blava del Barcelona Bus Turístic.