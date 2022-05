Els vídeos d'animals solen fer-se virals perquè produeixen diversió o tendresa en els usuaris, que no dubten a compartir-los sense parar. Aquest és el cas del vídeo de TikTok d'una família, publicat per l'usuari Marti Valenzuela, on es veu com un gos decideix 'arruïnar' el vídeo que gravaven en família.





Mentre que els adults poden gravar la seva part sense problemes, la petita de la família acaba a terra, embolicada en riallades, per culpa de la seva mascota. El bulldog francès volia ser part de la funció.