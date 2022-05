El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró , ha dit que el Govern ha de demostrar amb fets que les empreses són un element prioritari de la seva estratègia política a llarg termini.





Ho ha dit aquest divendres a la sessió ''El cruce catalán. Economia i política per a temps incerts' de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que té lloc des de dimecres a l'Hotel W Barcelona, juntament amb el president de l'entitat, Javier Faus.





Jaume Giró @ep





El conseller ha defensat la necessitat de donar facilitats administratives i procurar un entorn atractiu i estimulant a inversors, emprenedors i investigadors de tot el món, així com restituir a la vocació empresarial “el reconeixement social que li correspon”.





De fet, ha situat la centralitat de l'empresa com un dels tres eixos que considera que hauria de vertebrar , des de l'agenda econòmica, un projecte per a Catalunya els propers 15 anys, juntament amb la transformació del model energètic i la innovació, la investigació i la formació.





Sobre la transició energètica, ha alertat que no només és necessària, sinó urgent, i ha dit que no es pot esperar més: “Hem d'entendre que aquesta transició serà difícil. Serà llarga. I no serà barata. Hem d'entendre també que és inevitable , i que com més la demorem, més la patirem”.





"PAPER CAPITAL"





"És la ineludible aposta per reconstruir i enfortir un ecosistema social i un marc mental que afavoreixi la lliure iniciativa empresarial, i que permeti la creació de llocs de treball i de prosperitat a Catalunya", ha afegit.





Giró ha situat l'orientació al futur i la inclinació de les persones a posar en marxa empreses com “el rovell de la prosperitat”, i ha dit que Catalunya està en bona posició perquè sempre ha estat un territori emprenedor.





" Les empreses estan cridades a jugar un paper cabdal a l'hora de fer front als reptes que tenim davant . I aquí, empreses, ciutadans i administració tenim molta feina per fer", ha afegit.





CENTRALISME





El titular de la cartera d'Economia també ha lamentat l' efecte pervers de la hipercapitalitat madrilenya i ha dit que el model de vertebració territorial està caducat, així com que el dèficit d'inversions en infraestructures és molt perjudicial per a l'economia, en les seves paraules .





"Després de dècades i dècades de xocar de cap contra un mur de pedra, amb arguments, estudis i reivindicacions, jo no veig, encara, que s'hagi obert una esquerda en aquest mur", ha afegit.

El conseller també ha manifestat que Catalunya està rebent menys del que li correspon en fons europeus, ja que només ha rebut el 7,8% del total de Fons Europeus assignats el 2021: “Només 1.900 milions sobre un total estatal de 24.200 milions de euros".





Ha criticat la gestió de l'Estat per no aplicar el principi de subsidiarietat i ha avisat que fer-ho centralitzadament augmenta la seva complexitat, a més d'advertir que els riscos d'entrar en una espiral de burocràcia "són evidents".





"Si no volem que es malgasti aquesta oportunitat històrica que representen els fons europeus, el Govern de l'Estat ha de confiar a Catalunya . I ho ha de fer urgentment", ha insistit.