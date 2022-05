Servei d'Emergències @ep





Un motorista de 54 anys ha mort aquest divendres després de xocar aquest dijous al migdia amb un camió a la carretera N-240 a Valls (Tarragona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





Han explicat que els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís dijous a les 13.09 hores, quan per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió entre un camió i una moto.





Com a conseqüència de l'accident, el motorista va resultar ferit crític i va ser traslladat fins a l?Hospital Joan XXIII, on finalment ha mort aquest divendres.





Arran de la incidència, que va obligar a tallar la via en sentit sud, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) .





Amb aquesta víctima, són 58 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 10 dels quals són motoristes.