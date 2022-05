Edmundo Bal @ep





El portaveu de nacional de Ciutadans i vicesecretari general, Edmundo Bal , ha anunciat aquest divendres que presentaran una denúncia davant el Ministeri Fiscal perquè investigui les revelacions de diputats després de la compareixença de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència ( CNI ), Paz Esteban, a la Comissió de Secrets Oficials que es va celebrar al Congrés. També ha traslladat que demanaran a la Mesa del Congrés que sancioni el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián , per les seves declaracions mitjançant la privació d'alguns dels drets que té com a diputat.







Així ho ha traslladat en una entrevista a Antena 3 en ser preguntat sobre si demanaran responsabilitats al portaveu parlamentari d'ERC a la Cambra Baixa per fer públic el contingut de la Comissió de Despeses Reservades.





"Crec que s'està frivolitzant una mica en aquest sentit. S'està dient que s'estan parlant de coses que ja s'havien parlat als mitjans de comunicació o que s'han dit coses que tothom té dret a saber", ha assenyalat dirigent de la formació 'taronja'.





Bal ha explicat que està revisant la denúncia que presentaran davant de Fiscalia en què traslladen els fets, indiquen "quina és la legislació que estableix el caràcter secret d'aquestes informacions i afegeix les declaracions de Rufián", ha dit. assenyalat que també posaran en coneixement "altres publicacions".





Així mateix, Bal ha defensat l'actuació de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de Paz Esteban i dels agents del CNI que "no poden sortir a defensar-se" i "són autèntics herois que barallen per la seguretat nacional". A més, ha apuntat que el primer error en què s'està "incidint és que el CNI investiga delictes".





"No és així, el CNI no investiga delictes, el CNI té com a competència obtenir informació per mantenir la seguretat nacional", ha afegit. Així, Bal ha explicat que els objectius de seguretat nacional es troben en un document secret que es presenten al magistrat del Tribunal Suprem designat cinc anys.