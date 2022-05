Aquest cap de setmana, el dissabte 7 i diumenge 8 de maig, es disputa al Poliesportiu de l’ONCE Catalunya el XXV Campionat de Catalunya de Goalball-XVIII Trofeu Consell Territorial per a Cecs i Deficients Visuals, organitzat per la Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS).

















"Cal destacar que aquest torneig recupera el seu format OPEN després de la Covid-19. Els partits es disputen dissabte a la tarda i diumenge al matí", diuen desde l'ONCE. A més, afegeixen: "El torneig té una categoria masculina i una femenina. La categoria masculina està formada per dos equips representants de la FCECS: el Barcelona i el Catalunya, i dos equips d’arreu de l’Estat: Andalusia i Madrid, i un equip Internacional, l’ASD Blind Hawks Trento, de França. La categoria femenina té tres equips representants de la FCECS: el Barcelonines, Calamares i Catalunya, i la selecció d’Andalusia".





El Campionat en qüestió està dividit en dues fases: "una lliga a una volta tots contra tots, i una segona fase en la qual els dos primers classificats disputaran una final per proclamar-se campions".





Des de l'ONCE, a més, recorden que "la pràctica de qualsevol esport suposa un element d’integració i millora de la qualitat de vida de les persones cegues o amb discapacitat visual greu. Per a totes les edats i en diferents nivells, hi ha un esport adaptat que permet socialitzar-se, entrenar-se i competir en igualtat de condicions que la resta d'esportistes".





Després, conclouen: "el Goalball és l'únic esport paralímpic creat específicament per a persones cegues i amb discapacitat visual, en què participen dos equips de tres jugadors cadascun. Es basa principalment en el sentit auditiu per detectar la trajectòria de la pilota en joc (que porta cascavells al seu interior) i requereix, a més, una gran capacitat espacial per saber estar situat a cada moment al lloc més apropiat, amb l'objectiu de interceptar o llançar la pilota".