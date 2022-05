La vacuna del Covid-19 provoca una trombopènia trombòtica secundària similar a la induïda per heparina , segons s'ha posat de manifest durant el webinar 'Avanços en el diagnòstic i tractament de la trombopènia induïda per heparina (TIH)', organitzat per la Societat Espanyola d'hematologia i hemoteràpia (SEHH) i patrocinat per Aguettant.





Imatge de microscòpia d'un trombe sanguini @ep





"La trombopènia induïda pel fàrmac anticoagulant heparina és una síndrome clínic-patològica que cursa amb trombopènia o recompte baix de plaquetes, causada per la formació d'anticossos Ig G davant del complex FP4-heparina, que activen les plaquetes després de l'exposició a heparina ( agregats plaquetaris i generació de trombina)", ha dit l'especialista del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid, Cristina Pascual Izquierdo.





En l'actualitat, no hi ha dades de la incidència de la TIH a Espanya, ja que la seva freqüència és molt variable , i depèn del tipus d'heparina, els dies d'exposició i de pacients que reben aquest anticoagulant, orscil·lant entre un 2% i un 0,2%.





Tampoc no hi ha un perfil especial de pacient amb trombopènia induïda per heparina. En qualsevol cas, és una persona tractada amb aquest fàrmac anticoagulant o que l'ha rebut. El seu abordatge està protocol·litzat per diverses guies d'actuació tant internacionals com espanyoles i cada pacient requereix una atenció individualitzada.





L'evolució del 30-50 per cent dels pacients amb TIH es complica amb trombosi venosa o arterial, algunes amb conseqüències greus, com l'amputació . En aquests pacients la mortalitat arriba al 10-30% dels casos. A més, el diagnòstic es fa en base a una clínica compatible i a la demostració de la presència d'Ab davant del complex FP4-heparina.





"El més important és sospitar-ho, i per això cal estar molt sensibilitzat en l'existència d'aquesta patologia que, si bé és molt rara, pot ser mortal", ha indicat l'especialista del Gregorio Marañón.





En el maneig del TIH, el metge d'atenció primària també té un paper destacat, sobretot en la detecció i el seguiment d'aquesta patologia. "El metge de Primària ha de conèixer l'existència de la TIH per poder fer un seguiment correcte del pacient. En general, es fa un diagnòstic hospitalari al cap de pocs dies d'iniciar un tractament amb heparina a dosis de tractament", ha recalcat la doctora.





Entre les novetats terapèutiques per al TIH, aquesta especialista ha destacat l'anticoagulant argatroban, l'únic amb indicació per a la TIH, fàrmac disponible des del 2012 a Espanya, si bé en els darrers cinc anys és quan s'ha començat a generalitzar el seu ús a TIH a situacions agudes.