Carles Puigdemont @ep





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha enviat aquest divendres "a la merda" els que van permetre que els espiessin a través del programari Pegasus i també els que ho justifiquen.





"Al meu mòbil es poden trobar converses d'amor amb el meu marit; stickers pujats de to amb els amics; el 'bon dia' que els pares ens envien al grup familiar, i també idees per fer de Catalunya un país lliure. Els que espieu, els que ho avaleu o ho permeteu, aneu a la merda", ha dit primer Marcel Mauri en un missatge al seu compte de Twitter recollit per CatalunyaPress .









Poc després, Puigdemont ha assegurat que se sumava a les declaracions de Mauri amb el hashtag #aneualamerda: "No ens podem asseure mai més a cap taula amb aquesta gent fins que haguem de decidir els termes de la separació. Aneu a la merda tots els que heu violat les nostres vides i la de les nostres famílies. Miserables els que ho feu i els que ho justifiqueu".