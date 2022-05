El Servei de Ginecologia de l'Hospital de Bellvitge ha incorporat un làser de CO2 per al tractament dels símptomes d'atròfia i sequedat vaginal que registren "moltes" de les dones en tractament per algun tipus de càncer ginecològic , com el de mama, ovaris i coll uterí.





En un comunicat aquest divendres, l'hospital ha informat que aquestes pacients no poden rebre cap de les teràpies habituals per a la síndrome genitourinaria a causa dels tractaments, per la qual cosa han de conviure amb uns símptomes que "impacten molt directament" en la qualitat de vida.





Alguns d'aquests tractaments oncològics acceleren l'atròfia vaginal, que pot produir sequedat, sensació de cremor, picor, molèsties en orinar i dolor en mantenir relacions sexuals.







Aquest làser emet llum per estimulació del CO2 i produeix un efecte tèrmic regenerador de la mucosa vaginal, gràcies a la formació de nou col·lagen, la proteïna que permet la recuperació de l'elasticitat del teixit vaginal i el tractament es fa amb dues o tres sessions ambulatòries del làser.





Des del Servei de Ginecologia de l'hospital preveuen tractar entre 60 i 80 pacients oncològiques anualment amb el làser de CO2 amb l'objectiu de “millorar la qualitat de vida amb la màxima seguretat que ofereixen els resultats clínics”.