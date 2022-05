Vehicle de la Guàrdia Urbana @ep





L' Ajuntament de Barcelona haurà de repetir el procés de selecció d'un agent la Guàrdia Urbana per no permetre-li parlar castellà durant una entrevista per pujar a la posició de sergent.





El policia va posar una querella per discriminació al Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona i ha guanyat, per la qual cosa el consistori haurà de repetir la prova a l'aspirant i que aquest pugui respondre a l'idioma cooficial de Catalunya que consideri adequat.





La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha acompanyat el guàrdia urbà en tot el procés judicial. El representant de la Guàrdia Urbana al CSIF, Eugenio Zambrano, assegura a Metrópoli que "la sentència és ferma". A més, el consistori no ha recorregut, per la qual cosa només queda demanar "la seva execució".







El consitori barceloní haurà de tornar a fer l'entrevista al policia en un termini no superior als dos mesos. Tot i això, com que el cas de l'agent s'ha fet públic, des del CSIF creuen que el més probable és que "li acabin suspenent la prova"





Segons la sentència a què ha tingut accés Metrópoli, la versió de l'agent va quedar provada perquè un observador sindical va corroborar la seva versió. Segons un representant d'UGT, FGB va demanar fer l'entrevista en castellà, però li van negar la petició. Abans de l'entrevista, l'urbà havia tret un 8,6 i un 8,5 als exàmens teòric i pràctic.