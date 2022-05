Ursula Von der Leyen @ep





La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha fet una crida a la unitat d'Europa davant la pandèmia i la invasió russa d'Ucraïna, i ha exalçat la seva aposta "per la dignitat humana i la democràcia".





Ho ha dit aquest divendres després de rebre mans del president del Govern, Pedro Sánchez , i del president del Cercle d'Economia, Javier Faus, el II Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea durant la XXXVII Reunió Cercle d'Economia a Barcelona .





Von der Leyen ha recordat la unitat demostrada per la Unió Europea amb la vacunació contra la Covid-19, així com amb els fons Next Generation i en la reacció contra l'agressió russa.

"Només hi ha un camí per ajudar Ucraïna i assegurar el nostre futur: escollint la unitat", ha dit.





Ha rememorat el violoncel·lista Pau Casals, que "quan Espanya va caure a les urpes d'un règim feixista autoritari" es va exiliar, no va tornar a tocar al país i va assegurar que ell no era polític però que la seva ment d'artista tenia l'obligació de prendre partit per la dignitat humana, i que era la dignitat humana allò que defensava.





RESPOSTA A RÚSSIA





Von der Leyen ha afirmat que la resposta europea a la invasió russa d'Ucraïna ha estat econòmica i no bèl·lica: "Putin ha mobilitzat les seves forces armades per esborrar Ucraïna del mapa. Nosaltres hem mobilitzat la nostra potència econòmica per protegir Ucraïna".





Ha destacat que la reacció de la Unió Europea és per defensar “el poble d'Ucraïna, la seva democràcia i la seva llibertat” i per rebutjar posicions autòcrates.





També ha explicat que el paquet de sancions a Rússia té l'objectiu de “paralitzar” la capacitat del banc central rus per finançar la guerra.





VACUNACIÓ I NEXT GENERATION





Von der Leyen ha recordat que, en un primer moment, alguns països europeus haurien pogut iniciar la vacunació pel seu costat, cosa que "hauria debilitat terriblement" a la Unió, però es va decidir unir esforços per escalar-ne la producció i assegurar que tots tinguessin accés a les vacunes.





També ha recordat les negociacions per a la creació dels fons Next Generation i la capacitat de pactar entre els països per impulsar-los.





" Avui els puc dir amb total certesa que Europa està vivint el seu moment ", ha destacat, i ha assenyalat la pandèmia com un punt d'inflexió per a la Unió Europea, ja que va demostrar la necessitat d'una resposta conjunta.