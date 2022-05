Roba una pizza i cartes de Pokémon i la Policia el mata d'un tret /@Pixabay







Un jove de 20 anys va morir el passat 27 d'abril a Florida, Estats Units, després de rebre un tret de la Policia quan fugia després d'haver robat una pizza i diversos paquets de cartes de Pokémon, recull el mitjà Els Replicants .





Les autoritats van rebre una alerta avisant-los que al comtat d'Osceola, a les 19:00h aproximadament, dos joves havien robat en una botiga de la cadena Target.





Fora de l'establiment els esperaven dos nois més en un cotxe per poder escapar-se, però abans que poguessin fer-ho van arribar els agents i van disparar al vehicle.





Un dels joves va morir a l'acte i els altres tres van resultar ferits de diferent gravetat, tant per l'impacte de bales com per caigudes en intentar escapar-se. Dos van ingressar a l'hospital i se'ls van imputar delictes de furt menor.





Per part seva, l'Oficina de l'Alguacil del comtat d'Osceola ha informat que els agents estan "en bon estat de salut", segons recull el portal Los Replicantes.