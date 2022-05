Teresa Forcades @ep





La Fiscalia de Manresa investiga si la monja i la metgessa Teresa Forcades va receptar medicaments prohibits per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Santiaris (Aemps) per a l'ús humà, han explicat fonts de la Fiscalia.





Segons ha avançat 'El País', el fiscal investiga si va receptar falsos remeis a pacients amb càncer i altres malalties. La Fiscalia va obrir la investigació després de rebre una denúncia del Col·legi de Metges de Barcelona (Comb) , i ha demanat als Mossos que ho indaguin.





En un comunicat, el Comb ha concretat que presumptament es tracta de clorit de sodi --conegut com a MMS-- i que "la indicació d'aquests productes s'hauria fet en l'assistència a pacients amb malalties greus, als quals també s'hauria presumptament incitat a apartar-se dels tractaments mèdics vàlids.





El Comb ha afegit que va avisar la Fiscalia a finals de gener i que ja havien advertit Forcades que com a metge "no podia indicar, recomanar o divulgar teories o tractaments (productes o procediments) prohibits per a ús humà o sense evidència científica".