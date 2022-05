Descendeix un 12% el nombre de concursos empresarials a Catalunya /@Pixabay







Durant els primers quatre mesos del 2022 s'han comptabilitzat 540 concursos i 1.031 dissolucions a Catalunya, segons l'Estudi sobre Concursos i Dissolucions realitzat per INFORMA D&B SAU (SME). Això es tradueix en un descens del 12% en el nombre de concursos, encara que han crescut un 17% les dissolucions en el mateix període de temps. Pel que fa al conjunt del país, els concursos han disminuït un 2% i les dissolucions han augmentat un 11%.







Segons s'observa a l'informe, comerç i Construcció i activitats immobiliàries són els dos sectors que sumen un nombre més alt ambdós tipus de processos a Catalunya aquest 2022, amb 130 i 96 concursos, i 227 i 273 dissolucions respectivament. Concretament, Barcelona suma 452 concursos i 298 dissolucions, Girona 46 i 311, Lleida 24 i 183 i Tarragona els 18 i 239 restants.





A més, es recull que al mes d'abril s'han reduït un 23% els processos concursals a la comunitat, quedant-se la xifra en 115, una millora més gran que la produïda a Espanya en general ja que el percentatge ha caigut un 15%. Les dissolucions a la comunitat, per la seva banda, baixen un 4% per quedar en 159, enfront del lleuger descens del 0,4% general.





Cal apuntar que les empreses amb unes vendes més grans que han iniciat concurs aquest mes d'abril a Catalunya són Darw Bodegas SL (15,3 milions d'euros) i Bagami SL (11,8 milions d'euros). Pel que fa a les dissolucions, les 10 primeres sumen gairebé 132 milions d?euros. Dos superen els 10 milions: Dean Electro SL , amb 80,5 milions d'euros (la primera al conjunt del país també), i Home Meal Replacement SA , amb 14,6 milions.





A l'informe també es pot veure que Catalunya és la comunitat amb més processos concursals des de començament d'any, encara que ha disminuït la xifra en 77, sent aquest el major descens en valor absolut. Per darrere se situen Madrid, amb 451, i València amb 304, sent Madrid la que més suma, 70. A l' abril , repeteixen en el mateix ordre, amb 83 i 64 concursos per a Madrid i València respectivament. Només quatre autonomies empitjoren aquest mes i aquestes són Múrcia , que en suma 5, Navarra i Galícia , que en sumen dues, i Aragó, que en suma 1.





Pel que fa a les dissolucions, Catalunya no apareix al podi. En aquest cas és Madrid la comunitat que encapçala les xifres de dissolucions tant en el període comprès entre gener i març, amb 3.553, el 28% del total, com a l' abril , amb 741. El segueixen Andalusia i València, amb 1.747 i 1.473 en l'acumulat i 221 al mes respectivament. En aquest cas només Astúries, Ceuta , Galícia, La Rioja i el País Basc comptabilitzen menys processos des del gener i és Madrid la que més afegeix, 503.