El president de Transnístria , Vadim Krasnoselski , ha reclamat aquest divendres el reconeixement "pacífic" i "a través de la taula de negociacions" de la independència de la regió separatista moldava, enmig de l'augment de les tensions en plena ofensiva militar russa a Ucraïna .





"Quantes vegades he fet la pregunta sobre si és preferible un reconeixement a través de la guerra i el vessament de sang o una vida pacífica sense ser reconeguts per la comunitat internacional?", ha dit, abans d'incidir que "la resposta és òbvia".





"Transnístria ha de ser i serà reconeguda, però de forma pacífica, a la taula de negociacions, a través d'un diàleg. El procés ha de ser exclusivament democràtic (...), sense hostilitats ni pèrdues ", ha explicat en un missatge publicat a el seu compte oficial a Telegram.





Així, ha recalcat que "ningú vol una guerra" i ha afegit que "no hi ha necessitat d' atiar les flames amb provocacions" . "La població de Transnistria sap què és una guerra i aprecia la pau. No és necessitat de buscar o crear artificialment successos perillosos a través de la via informativa", ha reiterat.





"Ningú no parla d'un silenci, en absolut, però no hi ha necessitat de sembrar el pànic entre els ciutadans", ha manifestat, abans de ressenyar que les autoritats treballen per "desenvolupar l'economia" i millorar la qualitat de vida de la població.





D'altra banda, ha indicat que "després dels atacs terroristes" de l'última setmana al territori, "el món sembla haver recordat l'existència de Transnistria". "Els telèfons no paren de sonar. Tot el periodisme internacional es va despertar amb aquestes explosions", ha afirmat.

"Per què van estar sords davant del destí de la república durant tres dècades?





Per què les nostres activitats, èxits i dificultats van ser ignorats o esmentats només breument?", s'ha preguntat. "Per què ens van ignorar quan vam trucar a totes les portes demanant ajuda?", ha criticat.





Les paraules de Krasnoselski han arribat un dia després que el ministre d'Exteriors de la regió, Vitali Ignatiev, demanés a Ucraïna i Moldàvia que adoptin "decisions equilibrades" per impedir que les tensions segueixin augmentant.





La regió de Transnístria --la població de la qual és majoritàriament russa i ucraïnesa-- ha cobrat protagonisme en les últimes setmanes pel seu vincle amb el Govern rus i la seva important posició geoestratègica. Les autoritats ucraïneses han arribat a denunciar possibles incursions russes cap a l'oest d'Ucraïna des de Transnístria.