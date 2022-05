El Primavera Sound 2022 assajarà mesures d'accessibilitat sensorial i les estendrà el 2023 /@EP







El festival Primavera Sound ha anunciat que implantarà a partir del 2023 mesures progressives per assegurar l'accessibilitat sensorial als seus concerts i que farà una prova pilot en dos concerts de la seva edició del 2022 amb tecnologies per a discapacitats auditives.





En un comunicat aquest divendres, ha detallat que seran les actuacions del Petit de Cal Eril (el 5 de juny al Poble Espanyol) i Doble Pletina (el 7 a la sala Apolo).





Comptaran amb intèrprets de llengua de signes i subtitulat en directe (ambdues en català i castellà) motxilles vibratòries i sistema individual de bucle magnètic, en col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca) i la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (Accaps).





A més, aquesta edició de l'esdeveniment la Fundació Music for All farà una auditoria per identificar bones pràctiques del festival en matèria d'accessibilitat i inclusió.





També cercarà enumerar les noves mesures, recursos, perfils professionals, processos i pràctiques de funcionament que hauran de ser incorporades per oferir un festival "plenament accessible", i després de l'auditoria dissenyarà un pla d'accessibilitat.





Algunes de les mesures que s'implantaran a partir del 2023 són una web accessible, la deambulació autònoma i independent de qualsevol persona pel recinte, garantint-ne l'accessibilitat física, sensorial i cognitiva, amb senyalètica accessible, espais sensorialment amables, marcadors digitals intel·ligents, signoguies o audioguies.





També s'adoptaran tecnologies adreçades al gaudi de concerts, com les que s'assajaran als dos concerts referits.