Presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès.- Arxiu @ep





Els suïcidis a les presons van baixar un 37% després de registrar 32 casos consumats el 2021 , davant dels 51 comptabilitzats un any abans. Per contra, van augmentar les temptatives de suïcidi , en passar de 97 el 2020 a 116 els dotze mesos de l'últim any (+19,5%).





Les dades formen part d'una resposta parlamentària, consultada per Europa Press, en què el Govern recorda els diferents programes en prevenció dels suïcidis que ofereixen una "intervenció multidisciplinària" per als interns amb problemes de salut mental, tant els que estan privats de llibertat com per als que gaudeixen de mesures alternatives.





L'Executiu assenyala que es presta atenció als plànols sanitari i psicosocial "des de la perspectiva de la recuperació", a fi de prevenir la reincidència delictiva per mitjà d'una millora en la seva autonomia i una vinculació adequada amb els serveis assistencials i sociosanitaris que les Comunitats Autònomes tenen destinats les persones amb aquestes problemàtiques.





En resposta a Vox, el Govern explica els diferents programes desenvolupats des del 2009 per tractar els interns amb patologia psiquiàtriques: el Programa d'Atenció Integral al Malalt Mental (PAIEM), revisat i reformulat el 2013; el 2014 el Programa Pont de Mediació Social per als Centres d'Inserció Social (CIS); i el 2017 el Programa Pont Estes en Medi Obert.





El control de l'administració de medicaments a interns es duu a terme atenent la situació individual de cadascun dels casos amb l'objectiu de la "millora en la situació psicopatològica o física", afegeix l'Executiu, que indica això es fa "sempre respecte als drets individuals i del manteniment dels principis de qualitat assistencial que s'estableixen en la prestació de serveis sanitaris a nivell comunitari”.