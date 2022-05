Habitatge del barri Salamanca on s'ha registrat una explosió, el 6 de maig del 2022, a Madrid (Espanya). La deflagració, possiblement de gas, ha passat cap a les 13 hores en un habitatge al carrer General Pardiñas número 35, un edifici de quatre - Jesús Hellín - Europa Press





Els Bombers de l'Ajuntament de Madrid busquen amb celeritat dos operaris desapareguts entre la runa a la planta -1 de l'edifici on s'ha registrat una explosió al barri de Salamanca, ha confirmat als mitjans el cap dels Bombers, Rafael Ferrandiz .





Aquests dos operaris estarien treballant a la planta tercera quan a les 13.30 hores es va produir la deflagració. Aquests dos treballadors podrien haver caigut en un pati planta de baix, "on hi ha dos metres de runa massissa de mur de maons". " Estem treballant molt activament amb l'ajuda de gossos ", ha afegit.





El cap de Bombers també ha explicat que han rescatat cinc persones tant a façana com a l'interior de l'edifici sinistrat del carrer General Pardiñas 35 . A més, han desallotjat els dos edificis adjacents.





D'altra banda, Ferrandiz ha indicat que l'immoble sinistrat està en una situació "molt inestable i hi ha risc d'esfondrament". "No se sap encara el pis on ha estat. Ara estem apuntalant de manera urgent les zones inestables que veiem i només tenim una línia de treball per donar una certa protecció als treballadors. Per això només una persona només pot entrar per retirar runes perquè el risc vertical és molt important”, ha detallat. Això sí, de moment no ha volgut donar hipòtesis de l'origen de l'explosió.