El tercer informe de l'Observatori Metropolità de Papallones (metropolitan Butterfly Monitoring Scheme, mBMS) ha obtingut uns resultats inesperats: les platges metropolitanes actuen com a reserves de papallones i la comunitat que hi viu és diferent de la que hi ha als parcs.





Segons les dades de l'informe, algunes de les espècies que no són les predominants als parcs es troben amb més abundància a les platges. I això, segons es recull, fa d'aquests espais naturals uns llocs molt importants per a la conservació de les papallones al territori metropolità.





D'altra banda, l'informe assenyala que les 50 persones voluntàries que van participar a l'Observatori durant el 2021 han identificat 2.205 papallones de 40 espècies diferents al conjunt dels parcs i de les platges que s'han estudiat. Per tant, això es tradueix en un 20% de les espècies presents a Catalunya.





El 2022, l'Observatori Metropolità de papallones anuncia que s'amplia a cinc parcs més, per la qual cosa la suma arriba als 26 parcs i platges. Cal apuntar que el mBMS és impulsat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitanes de Barcelona (IERMB) i del Centre de Recerca en ecologia CREAF.





A les platges estudiades s'han trobat 17 espècies de papallones. D'aquestes, les més abundants són la blava comuna (Polyommatus icarus), seguida de la vanesa dels cards (Vanessa cardui) i de les Colias (Colias crocea). Les dues últimes són més abundants a les platges que als parcs, mentre que la primera també s'hi troba amb abundància.





Les quatre platges metropolitanes on els voluntaris han fet els censos de papallones són la de Castelldefels , on s'han trobat més papallones; la de Gavà, la platja de la Murtra de Viladecans i la platja del Remolar del Prat de Llobregat.





Pel que fa als 17 parcs metropolitans, les papallones que més s'han trobat són la blanqueta de la col (Pieris rapae), la blava comuna (Polyommatus icarus) i la papallona del gerani (Cacyreus marshalli).





Els tres parcs amb més diversitat són el parc dels Pinetons (Ripollet), al parc del Canal de la Infanta de Cornellà de Llobregat i al parc del Calamot de Gavà.





Pel que fa als parcs metropolitans, s'assenyala, els resultats del mBMS no deixa cap dubte: els prats dels parcs en què no es tallen gaire l'herba, on no hi ha regs i estan lliures d'herbicides i fitosanitaris tenen més biodiversitat de papallones que els parcs formats per herba i els regats.







Tenint en compte això, l' AMB segueix afavorint que els prats estiguin florits sempre que aquest fet sigui compatible amb l'ús dels espais públics. Això és així perquè s'ha demostrat que tenen molts beneficis per a la biodiversitat i els serveis ecosistèmics associats.