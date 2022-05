Josep González Cambray @ep





El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray , ha destacat aquest divendres la importància de transformar i millorar el sistema educatiu i ha sostingut que “les escoles no poden fer el mateix que feien fa 15 anys”, segons un comunicat de la Conselleria.





Així ho ha assegurat en una reunió amb directors de centres educatius a Tàrrega (Lleida), on ha advocat per un aprenentatge més competencial que posi l'accent en com s'aprèn, "en què l'alumnat prengui les millors decisions al llarg de la seva vida, i així tenir nens crítics que prenguin decisions en un món canviant”.





El conseller ha exposat les principals actuacions en matèria educativa de cara al proper curs escolar 2022-2023 com la lluita contra la segregació amb l'aplicació de les mesures del decret d'admissió , i la disminució de les ràtios a Infantil 3 a 20 alumnes de forma majoritària.