Quan va acabar la segona guerra mundial els Estats Units, conscients de les peculiaritats del Japó , van desenvolupar la potència asiàtica vençuda una política molt diferent de la que van exercir a Europa sobre les potències europees de l'Eix. Ho va explicar molt bé Ruth Benedict, autora de l'estudi que es va dur a terme per implementar aquesta política, que va descriure els nipons posant de relleu les seves contradiccions i dient que eren “soldats en extrem disciplinats”.





Va demostrar ser-ho en la seva més extrema dimensió el tinent Hiroo Onoda, la denodada resistència del qual ha descrit novel·ladament Werner Herzog a “El crepuscle del món” (Blackie Books) L'oficial japonès va rebre del seu cap, el comandant Taniguchi, el desembre de 1944, l'ordre de tan bon punt les nostres tropes s'hagin retirat de Lubang, la seva missió serà conservar l'illa (situada a escassa distància a l'oest de Manila) fins que torni l'exèrcit imperial. Defensarà aquest territori amb pràctiques de guerrilla, costi el que costi. Haurà de prendre totes les decisions per si mateix. No rebrà ordres de ningú. Així que tot depèn de tu. A partir d'ara, no hi haurà més regles que les seves pròpies”.





Se'l va agafar al peu de la lletra i va resistir als racons més recòndits de la selva d'aquesta petita illa, en companyia d'altres soldats a les seves ordres -Shimada, Aikatsu i Kozkua- que van anar morint a poc a poc. Va utilitzar “engany, estratagema, mimetisme… en lloc d'atacar de front esgrimint una bandera, vol fer-se invisible, convertir-se en un malson intangible, en una boira a la deriva prenyada de perill, en un rumor”.





Per això, “es mou amb la cautela d'un animal salvatge. Els costeruts vessants coberts de vegetació són força segurs, però a tota l'illa ja no queda ni un sol punt de proveïment d'aigua que estigui fora de perill. Però també hi ha moments en què Onoda surt amb brusquedat de la jungla i dispara a l'aire sobre el cap dels aterrits vilatans, només per mostrar-los que segueix allà, que encara manté l'illa de Lubang militarment ocupada. Es converteix en un mite. Per als vilatans és el fantasma del bosc i només en parlen als murmuris”.





No només va haver d'enfrontar-se als camperols, sinó també a les tropes de l'exèrcit filipí, que el van buscar una vegada i una altra infructuosament, malgrat que en certa ocasió una patrulla va arribar al lloc on s'havia amagat sota un mantell de fullaraca i un soldat li va trepitjar fins i tot una mà sense advertir-ho. I ho va fer tractant de mantenir sempre la seva dignitat d'oficial: quan el seu subordinat Kozuka li pregunta per què remena una vegada més el seu malparat uniforme, li respon enutjat: “què som, soldats o rodamóns?”. Onoda va demostrar, a més, una intel·ligència excepcional que el va portar a aprendre a sobreviure a la selva . Més encara, va ser capaç d'interrogar-se i interpretar amb intuïció coses que no havia pogut conèixer el 1944: des de la troballa fortuïta d'un transistor fins a l'observació del moviment d'un satèl·lit.





Una força de voluntat que deia haver rebut de la pràctica del kendo “l'esgrima amb sabres de bambú” amb què “va començar a comprendre l'esperit nipó i l'exèrcit li va obrir els ulls definitivament”.





Va aconseguir contactar amb ell el 1974 un intrèpid japonès de 22 anys anomenat Norio Suzuki, que va aconseguir que es desplacés fins a l'illa el seu antic cap Taniguchi per anunciar-li: “Tenint, la guerra ha acabat”. Moment en què el valerós oficial no va poder resistir a confessar que “hi ha una tempesta al meu interior”. A Onoda, que en aquests anys havia matat més d'un centenar de filipins, el va amnistiar el president Marcos i, com Aguinaldo als herois de Baler, va ordenar que se li rendissin honors abans de tornar al Japó, amb la seva espasa en perfecte estat de conservació i convertit en tota una llegenda de resistència i… tossuderia.