Al número 3 d'Alpens (que ha de ser el carrer més llarg d'Espanya perquè als 250 metres passa d'aquesta ciutat barcelonina a transformar-se a Guadiana) hi ha ubicada la sala Flayhard, un dels espais escènics de menys aforament de la ciutat. Amb no més de mig centenar de seients mal comptats, situats a banda i banda de la quadrícula, l'acció dramàtica discorre al mig del públic, circumstància que imprimeix una extraordinària proximitat entre espectadors i intèrprets, tots els quals, a més, accedeixen pel mateix passadís.





Vam estar a l'estrena de “La pell fina”, comèdia escrita i dirigida a l'allimón per Yago Alonso i Carmen Marfà, i interpretada per Ángela Cervantes Biel Durán, Francesc Ferrer i Laura Pau. Un text pertanyent al gènere que anomenem “de parelles”, és a dir, aquells protagonitzats per quatre personatges que estan lligats per raons afectives o sentimentals i es reuneixen per sopar o prendre una copa i en el transcurs de la trobada sorgeixen inopinadament elements discursius que condueixen inevitablement a una situació de conflicte.





En aquest cas, l'harmonia comença a esquerdar-se quan un dels convidats, Nacho, es permet posar en dubte l'aspecte físic del fill nounat dels seus amfitrions, del que està destinat a ser padrí.





A partir d'aquí i com a conseqüència del disgust dels progenitors, emergeixen les desavinences i les desqualificacions mútues perquè l'Eloi i la Sònia, els amfitrions, critiquen alhora la tasca professional del seu amic com a director de cinema. Tot això en el transcurs d'una conversa llarga amb els seus parèntesis, aparts i filtracions en què es posa de relleu que cap dels quatre diu públicament la veritat del que pensa dels altres.





Segons els autors , “La pell fina” parla “de tot allò que no estem preparats per dir ni per rebre. Dir la veritat està molt bé, però... què passa quan aquesta veritat ofèn? Cal dir-ho? Aquesta obra reflexiona, en clau d'humor, sobre la manera com ens hem de tractar. Ens cuidem força els uns als altres? Temes com la maternitat, el talent o les relacions de parella posen de manifest que cuidar els altres continua sent una assignatura pendent”.





El conflicte, a més a més banal, està tractat amb gràcia i sentit de l'humor, de manera que el públic riu i tot fa pensar que s'ho passa molt bé, almenys a la vetllada de l'estrena en què va manifestar veritable entusiasme en els aplaudiments. Una única observació sobre la intèrpret de Miranda, el to de veu de la qual resulta sovint excessivament col·loquial i, per tant, no sempre clarament intel·ligible. Seria d'agrair que eleva una mica la veu.