Imatge d'arxiu - Reunió de la Mesa del Parlament del 3 de maig de 2022. @ep







Les dietes que cobren els membres de la Mesa del Parlament sumen 8.909 euros mensuals, exempts de tributació i destinats a cobrir despeses relacionades amb el transport, l'allotjament i la manutenció, en funció de la ubicació dels seus domicilis i la distància respecte al Parlament.













La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va renunciar al gener al cobrament de la quantitat que li correspon en matèria d'indemnització per despeses de viatge i desplaçament –un import mensual de 1.414,63 euros, amb un còmput anual de 16.975–, ha detallat la Cambra aquest divendres en un comunicat.





Cobren aquests 1.414 euros mensuals per residir a la primera corona la vicepresidenta primera, la republicana Alba Vergés; la vicepresidenta segona, la socialista Assumpta Escarp; el secretari primer, Ferran Pedret (PSC); el tercer, Carles Riera (CUP), i el quart, Rubén Wagensberg (ERC), mentre que la secretària segona, Aurora Madaula (Junts) cobra per la segona corona, amb 1.839 euros al mes.





Vergés va demanar al febrer als serveis de la Cambra cobrar considerant Barcelona com el seu municipi, i no Igualada (Barcelona), i va passar a cobrar la indemnització corresponent a la primera corona, i no a la segona.





El Parlament ha assegurat al comunicat que als serveis corresponents no els consta cap altra sol·licitud de renúncia al cobrament d'aquestes dietes --fonts de la CUP asseguren que ho han demanat a la Mesa sense que hagi donat una solució i aposten per buscar-ne una fórmula col·lectiva--.





Fonts de la Mesa van assegurar dimarts després de la reunió setmanal que el debat sobre les dietes i la seva incorporació al salari perquè tributin depèn dels grups parlamentaris, i van desvincular el cobrament de l'ús del cotxe oficial per part de membres de l'òrgan rector de la Cambra.









"PÈRDUA DEL PODER ADQUISITIU"

La Cambra ha assegurat que els seus membres han experimentat una "pèrdua del poder adquisitiu" del 9,5% des de l'any 2016 pel que fa a l'assignació i al complement de càrrec, després de diferents variacions.





Ha recordat que les retribucions dels diputats es van congelar el 2008 ia partir del juny del 2010 es van reduir un 15% per als membres de la Mesa i els presidents dels grups; un 10% per als portaveus dels grups, i un 8% per a la resta de diputats, i que des d'aquell moment "i per decisió del Parlament" les retribucions s'han incrementat un 1,75%, el 2019.

D'altra banda, les retribucions del personal al servei del sector públic s'han vist incrementades "en els percentatges establerts a les diferents lleis de pressupostos de l'Estat dels exercicis 2016 a 2022, així com als pactes signats amb les representacions sindicals".