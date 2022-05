Un dia assolellat a València.- Arxiu @ep





El cel estarà aquest dissabte poc ennuvolat o assolellat i les temperatures pujaran a nivells gairebé estiuencs a bona part del país, encara que podrien registrar-se algunes precipitacions a l'extrem nord ia les Balears, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que ha avisat l'Empordà (Girona) per fenòmens costaners.









Així, a l'Empordà tindrà risc (avís groc) perquè al seu litoral bufarà vent de nord-oest amb força 7 i onades de 2 a 3 metres. Mentrestant, l'AEMET espera cels ennuvolats o amb intervals de núvols baixos al Pirineu on es poden produir xàfecs dispersos ia la resta de l'extrem nord i les Balears també començarà la jornada amb intervals de núvols baixos i no es descarten algunes precipitacions a l'àrea oriental de les Balears , encara que després els cels aniran quedant poc ennuvolats.





A la resta de la Península els cels estaran poc ennuvolats o clars i hi pot haver alguna nuvolositat d'evolució diürna a zones de muntanya del terç oriental.





Respecte a les Canàries, l'AEMET espera algun interval de núvols baixos al nord de les illes de més relleu i predomini de cels poc ennuvolats a la resta amb alguns intervals de núvols alts. Les nevades, en cas de produir-se, seran poc significatives i no es veuran per sota de 2.000 metres.





També hi podria haver algun banc de boira matinal a l'alt Ebre i al nord-est de l'altiplà nord així com a l'interior de Galícia i no descarta calima a les Canàries, especialment a les illes orientals.

Respecte a les temperatures, el pronòstic apunta a un ascens generalitzat a la major part del país, sobretot al terç nord peninsular ia les Canàries. No obstant, baixaran al litoral d'Andalusia i Estret. Les mínimes també pujaran.

Finalment, el vent serà fluix i serà de component nord al vessant atlàntic.

A l'est de l'arxipèlag balear bufaran vents de nord ia l'Empordà seran de caràcter fort. A la vall de l'Ebre bufarà cerç i de l'est al litoral Cantàbric occidental i al litoral nord de Galícia. A l'Estret bufaran vents de Llevant ia les Canàries predominaran els alisis.

