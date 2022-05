El Govern ha declarat la guerra a les benzineres. La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño , ha advertit aquest dijous que l'Executiu posarà fi a la bonificació dels 20 cèntims per als consumidors destinada a rebaixar el cost del combustible si els operadors l'absorbeixen i mantenen els preus.





Benzinera @ep





En aquestes declaracions, Calviño posa en dubte que el Govern pugui prorrogar aquesta mesura del decret anticrisi més enllà del 30 de juny. La vicepresidenta ha assegurat que s'analitzaran quines mesures del decret estan sent més eficaces a l'hora de valorar-ne una possible pròrroga, deixant a entreveure que la bonificació en el combustible no ho ha estat.





" Si veiem que alguna mesura fa que es mantinguin els preus perquè els operadors estan absorbint l'ajuda, no seguirem amb aquesta ajuda" , ha precisat Calviño que, en ser preguntada per si té algun indici que està passant això amb la bonificació al combustible , s'ha limitat a respondre que el Govern "està seguint molt de prop del mercat de carburants" , igual que el mercat elèctric.





En aquest sentit, ha fet una crida a la “responsabilitat” de les empreses, especialment

de les energètiques, perquè "fan costat l'espatlla".





COM EXERCEIX EL CONTROL EL GOVERN





Calviño ha advertit que el Govern utilitzarà tots els instruments disponibles perquè les empreses no frenin les baixades de preus i, de fet, ha recordat que ja s'ha instat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ( CNMC ) a investigar qualsevol possible conducta que pugui estar impedint que baixin els preus.





"De la mateixa manera estem treballant estretament amb l'INE per utilitzar tots els instruments legals a la nostra disposició per donar resposta a la situació tan extraordinària que estem vivint", ha apuntat.





La CNMC també va avisar les benzineres, des que es va començar a aplicar el descompte, que supervisaria que les mesures del Govern fossin eficaces i que s'apliquessin "plenament" als consumidors. "Fem un seguiment constant i continu del mercat d'hidrocarburs des de fa ja molts anys, amb això podrem garantir que les estacions de servei apliquin les bonificacions completament als consumidors, estem monitoritzant tot això des del primer dia", ha recalcat la presidenta del CNMC, Cani Fernández.





EL DESCOMPTE NO HA FRENAT LA PUJADA DEL PREU DE LA GASOLINA





















Segons dades aportades pel Butlletí Petrolier de la Unió Europea , el preu del dièsel s'ha disparat fins als 1,87 euros el litre -el màxim mai registrat-, mentre que la gasolina 95 ha escalat fins a 1,84 euros per litre proveït , fregant el rècord registrat a mitjans de març.





A aquestes xifres se'ls ha de restar els descomptes de 20 cèntims a càrrec del Govern i les petrolieres. Amb la rebaixa, el preu del dièsel queda a 1,672 euros el litre, mentre que la gasolina se situa a 1,637 euros per litre. Aquests registres són semblants als que hi havia quan va esclatar la guerra.





EL PREU DEL BARRIL DE BRENT SEGUEIX PUJANT





La mesura dissenyada pel Govern espanyol no ha aconseguit frenar l'escalada de preus que va provocar el conflicte d'Ucraïna, i això també es pot explicar per la pujada del valor del barril de brent. Aquest divendres al matí ha obert aquest matí amb una pujada del 0,75%, mantenint-se per sobre dels 112 dòlars.





Amb això, el barril de brent ha augmentat un 40% el valor respecte als 79,32 dòlars amb què va tancar 2021.





LES GASOLINERES NO ENTENEN LES QUEIXES DEL GOVERN





Les benzineres atribueixen la pujada constant de preus a la lògica de mercat i neguen que hagin absorbit l'ajuda del Govern. El Mundo ha contactat amb fonts del sector, que s'han mostrat sorpreses per les paraules de Calviño al·legant que l'aplicació del descompte no manté cap relació amb el context volàtil del mercat internacional.





"Entenem la frustració del Govern perquè els combustibles estiguin cars, però han de mirar a un altre costat. El preu del petroli i el biodièsel està disparat. Les polítiques que cal aplicar potser no siguin les de subvenció, sinó d'un 'pla renove' perquè es consumeixi menys o ajudes perquè la gent agafi el transport públic ”, ha indicat Manuel Santiago, CEO de Petroprix, a l'esmentat diari.