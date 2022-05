Espanya va sumar el 2021 el seu tretzè any seguit com el país amb més persones desocupades de la Unió Europea (UE), segons es recull al III Anuari del Mercat Laboral publicat aquest divendres per l'Adecco Group Institute, el centre d'estudis i divulgació del grup Adecco.

Dues dones a la porta de l'Oficina d'Ocupació de Méndez Álvaro, /@Carlos Luján / Europa Press

D'aquesta manera, encara que el 2021 va recuperar tota la feina perduda a la pandèmia , amb una caiguda generalitzada de l'atur, Espanya, que suposa el 9,2% de la població de la UE-27, tenia el 22,8% dels seus aturats .

Adecco destaca al seu informe que l'ocupació de les dones es va recuperar l'any passat "amb més força" que en el cas dels homes. D'aquesta manera, la participació femenina a l'ocupació total va augmentar fins al 46,1%, nou màxim històric.

A més, entre el 2011 i el 2021, mentre el nombre d'homes treballant va créixer un 4,9%, el d'elles ho va fer un 10,3%, de manera que les dones van captar gairebé dos de cada tres llocs de treball creats en l'última dècada. Tot i això, la taxa d'ocupació masculina es va situar en acabar l'any passat més de 10 punts per sobre de la femenina.

Per segon any consecutiu, la salut i l'educació van tornar a ser el 2021 les branques on més va créixer l'ocupació, un 6,9%, el seu increment més gran des del 2008. Per contra, les manufactures i el comerç van ser les úniques branques d'activitat que van perdre feina per segon any consecutiu.

Segons Adecco, a 8 de les 17 comunitats autònomes espanyoles es va recuperar tota la feina perduda durant la pandèmia, concretament a Andalusia, Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Madrid i Múrcia.

Un 63% de l'ocupació creada l'any passat el va generar el sector privat, un 26% el va crear el sector públic i l'11% va provenir de la feina per compte propi. El nombre total d'assalariats del sector públic va augmentar per setè any consecutiu, assolint un màxim històric de 3,45 milions, i representant un de cada quatre llocs de treball creats l'any passat.

L'OCUPACIÓ CREIX MÉS EN JOVES I MAJORS DE 60 ANYS



L'ocupació va pujar l'any passat més entre els menors de 24 anys i els més grans de 60 anys que a la resta de franges d'edat. Mentre que el 2001 només un de cada 25 ocupats tenia 60 anys o més, ara suposa 1 de cada 12.

La taxa d'atur a Espanya va baixar del 15,5% al 13,65% el 2021, reduint-se la taxa d'atur dels aturats amb formació superior del 10,2% al 9,2%.

Per Adecco, això demostra que l'horitzó per a l'ocupació dels que tinguin menys formació serà "pitjor". " No podem abandonar els nostres aturats a la sort de les seves decisions i incerteses ", subratlla el grup al seu anuari.

Així mateix, destaca la "lacra" que suposa a Espanya l'atur de llarga durada, amb 1,63 milions de persones sense feina des de fa almenys un any i una proporció d'aturats de llarga durada del 27%, tres punts per sobre de la del 2020 i el quart percentatge més elevat de la UE, la mitjana del qual se situa en el 20,6%.

EL SALARI MÍNIM SUPERA EL D'ESTATS UNITS



Segons Adecco, el salari mínim a Espanya va assolir els 1.126 euros el 2021, xifra un 53% superior a la que existia el 2016 i per sobre del dels Estats Units, malgrat que el seu PIB per càpita duplica l'espanyol.

L'anuari posa de manifest que a Europa hi ha una gran diversitat pel que fa a salaris mínims, ja que a nou països no existeix un salari mínim legal i set més compten amb un salari mínim superior als 1.500 euros mensuals.

Adecco també ressalta que el 2021 Espanya es va situar per sota de la mitjana de la UE en personal dedicat a R+D+i, indicador que està estancat des del 2010, oscil·lant entre l'1,88% i l'1,96%. En canvi, la mitjana de la UE va passar d'un 1,79% a un 2,26% en els darrers deu anys.