Antonio Pérez Henares torna després del rotund èxit de la seva última novel·la històrica, “Cap de vaca”, per presentar “Terra vieja”: una oda a tots aquells que van repoblar les terres perdudes entre el segle XII i XIII a les fronteres de l'Extremadura castellana .







Escriptor i periodista, Antonio Pérez Henares va néixer a Bujalaro (Castella La Manxa) el 1953 i va començar el seu recorregut professional al diari Pueblo, passant més tard per mitjans nacionals de referència com La Razón o Cadena Ser.





En l'àmbit narratiu, la seva bibliografia s'ha enfocat al llarg de la seva carrera a la novel·la històrica, i és autor d'obres com La terra d'Álvar Fáñez, El Rey Petit, o La cançó del bisó, així com de la Tetralogia «Prehistòrica» , composta per Nublares, El Fill de la Garza, L'últim caçador i La mirada del llop.









Catalunyapress ha entrevistat Antonio Pérez Henares per conèixer tots els detalls de la seva última novel·la, Terra vella: les seves influències, secrets intrínsecs i els seus possibles paral·lelismes amb la situació actual a Espanya.







Antonio Pérez Henares a la presentació d''L'ocell de l'aventura'.- Arxiu @ep





El seu darrer llibre, Cabeza de Vaca, tractava la vida i història d'Álvar Núñez Cabeza de Vaca, l'espanyol que millor va comprendre el mode de vida indígena al segle XVI. Després de dos anys, com va sorgir la nova novel·la, Terra Vella?







Bé, ja la tenia preparada amb cartera. És una novel·la que d'alguna manera jo devia volia tornar al món medieval ia aquells temps de la frontera d'Extremadura però des d'un altre punt de vista. Moltes vegades parlem de reis i cavallers però jo no me'n sento hereu sinó de la gent corrent.





Jo sóc de Bujalaro i sempre he estat lligat enormement a aquesta gent d'aquelles terres, que d'alguna manera es va guanyar el dret a anomenar-la “la seva terra”. La gent que la va repoblar. Va ser el principi de la llibertat, la dignitat, de tenir drets, tenir furs.





Què trobarem entre les pàgines?





Les fronteres medievals en un moment veritablement terrible i terrible. No parlem d'Al-Andalus i el Califat, aleshores els atacs eren a la població mossàrab i també jueva. En aquell moment es produeix una tensió enorme que serà el punt àlgid de la batalla, des de la presa de Toledo fins a les Navas, amb alternances terribles en què de vegades semblarà que el món cristià està perdut.





La novel·la descriu un moment tensíssim i, entremig, l'organització de la gent de frontera, que ja no depenien dels senyors nobles sinó que tenien furs i consells. Tot un món desconegut que va ser l'origen de com es va repoblar tota aquesta zona.





Hi ha algun aspecte que la diferenciï d'altres novel·les històriques? Quin creu que podria ser el seu valor afegit per als teus lectors?





Hi ha un cant a la terra. Jo sóc fill, nét, besnét de pagesos. He vist segar a mà, llaurar amb arada, amb mules. Una oda al respecte que caldria oferir a aquesta professió i els llocs que alguns consideren, erròniament, l'Espanya buidada.





Terra Vella posa en valor la vida rural davant una visió urbana sobre la terra totalment paternalista i supèrbia. Des de la urbs donen lliçons de com s'ha de viure al camp, no hi ha respecte cap a gent que cuida tot un territori.





Hi ha un element essencial a la novel·la: aquests homes lliures que van anar cap a la frontera i que només es devien al rei no es consideraven menys en dignitat i en honor que altres. Aquest va ser el principi de la dignitat per a la gent corrent. Persones que van tenir molt a dir encara que no tinguessin cognoms sonors.





Terra Vella explica la història dels que van arriscar les seves vides per repoblar les terres perdudes. Creu que hi ha una certa similitud de context i escenografia amb l'Espanya buidada actual?





Cap. Actualment el que hi ha són persones que viuen a la ciutat i van de pas. Hi ha moltes possibilitats per viure i treballar al camp però cal voler viure-hi i acceptar que la vida al camp és el que és.





En realitat, aquests que van predicant sobre l'Espanya buidada són tots els membres de partits que volen un càrrec a la capital. Tots visiten els pobles i fan cicles i conferències sobre l'Espanya buidada però veus algú vivint allà?





Què li ha costat més d'escriure d'aquest llibre?





Mireu l'altre. Tenia a veure el punt de vista que conec, el de la gent cristiana, però tenir una mirada sobre els que es retiraven i perdien en aquell moment, les poblacions mores i musulmanes. I hi ha hagut personatges que he acabat volent d'una forma tremenda.





I el que més ha gaudit?





Els records de la meva infància amb el meu pare, el meu avi, el mastí que m'acompanyava de petit i m'esperava en sortir de l'escola. Jo m'he criat al camp i he portat menjar i va venir als segadors que treballaven en aquests camps de Castella. En recordar tot això he viscut moments molt emotius. Ha estat una recuperació de les meves arrels molt bonica, aquest és un llibre que d'alguna manera devia a la meva terra.





Finalment, en realitat, la seva darrera publicació no va ser Cap de Vaca, sinó l'assaig Temps de Formigas el 2021, que Europapress definia com “un recorregut per temes com la manipulació de la història d'Espanya, la “crisi de la veritat” del periodisme i el “neototalitarisme”. Creu que, avui dia, la situació ha canviat?





Hem anat una mica pitjor. Em preocupa cada cop més l'empobriment de la nostra llibertat, cada cop tenim més por de dir el que pensem i sentim, dominats per una cultura del que és políticament correcte.





La invasió d'Ucraïna és una cosa que m'ha impactat molt, però també m'ha sembrat esperança sobre les relacions de la gent. Vaig recordar els meus viatges a Kíev i vaig pensar que segurament mai no ens hauríem imaginat els escenaris vistos.





Pel que fa a l'escenari polític espanyol, només espero que la gent adulta torni a la política espanyola. Ja val de deliris, persones ficades en orquestracions sistemàtiques, en l'engany de la gent. Enyoro els temps en què un rival polític no era un enemic, sinó un rival polític. Ara el que veig és una banda de ninis.