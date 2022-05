El president de Melilla diu que la reobertura de la frontera "està a la teulada del Marroc" @ep







El president de la Ciutat Autònoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha manifestat aquest divendres que haurà de ser el Marroc qui expliqui "quin és l'escull" pel qual ja no s'han reobert les fronteres de Ceuta i Melilla amb el regne alauita: " La pilota és ara a la teulada del Marroc”, ha assegurat.





A pregunta dels periodistes, Eduardo de Castro ha assenyalat que l'executiu marroquí ha passat de dir al mes d'abril que estava llest per reobrir les fronteres terrestres a perllongar el seu estat d'emergència fins al 31 de maig. "O mentia abans o menteix ara" ha ressaltat.





"Caldrà preguntar al Marroc quin és l'escull perquè l'última notícia oficial que tenim és que han dit que tanca la frontera durant un mes, llavors el Marroc ara mateix té la pilota a la teulada", ha indicat.





De Castro ha afegit que "han passat de dir a principis del mes d'abril passat que estava tot llest i que si no s'obria era per culpa d'Espanya, però evidentment o mentia abans o menteix ara". "Quan passi aquest mes, a veure què diu el Marroc" ha prosseguit.





"Tots volem que volem que la frontera s'obri, però que s'obri en condicions, no de qualsevol manera: això ho he dit jo moltes vegades i els ministres exactament igual", ha defensat el president de Melilla.









"ELS ACORDS HI HA COMPLIR-LOS"

Sobre això, ha significat que “hi ha una sèrie de condicionaments que han de quedar clar”. "D'una banda tenim el pas dels transfronterers, el pas de la gent que vol anar per a la duana comercial, les persones que arriben des d'Europa, hi ha molts condicionants que afecten la frontera perquè no és simplement el que hi passi gent o entre gent , hi ha més qüestions i per això hi ha aquest grup de treball”, ha explicat.





Eduardo de Castro ha admès que l'únic que desitja és que “tarda el que hagi de trigar, com més aviat millor és evident, però que es facin les coses bé, perquè després no comencem amb això no s'ha fet i es tanca una altra vegada".





El president de Melilla ha apuntat que hi ha situacions que no s'han de repetir: "Em refereixo a les decisions unilaterals per part del Regne del Marroc perquè com que seguim així i no busquem una solució, no valen de res tantes reunions".





Per a l'autoritat melillenca "cal respectar les reunions i els passos diplomàtics són curts però ferms, perquè no passi el que estem acostumats que passi: que es prenen acords que després no es materialitzen i alguns no es compleixen".