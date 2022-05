El 75% del contingut d'aliments i begudes publicat per persones influents a TikTok, Instagram i YouTube és "tan poc saludable" que no compleix amb els estàndards publicitaris de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a nens, segons una nova investigació presentada per la doctora Maria Wakolbinger i la doctora Eva Winzer de la Universitat de Medicina de Viena (Àustria) al Congrés Europeu sobre Obesitat (ECO) d'aquest any a Maastricht, Països Baixos.

Els investigadors austríacs han analitzat els menjars, refrigeris i begudes que van aparèixer en publicacions i vídeos de sis dels influencers de parla alemanya més populars amb adolescents de 13 a 17 anys, amb un total de més de 35 milions de seguidors.





L'estudi ha llançat que el 75% dels productes tenien un alt contingut de sal, greix o sucre i no se'n permetria la comercialització dirigida a nens, a més que la majoria no estaven clarament senyalitzats com a anuncis. La xocolata i els dolços han estat els productes més destacats sobre els que van publicar els influencers.





"Com podem esperar que els nostres nens mengin de manera saludable quan el contingut de les xarxes socials està esbiaixat per promoure aliments amb alt contingut de greix, sal i sucre". Els influencers tenen un gran poder sobre allò que els joves senten que és rellevant i atractiu. Les nostres troballes suggereixen que la majoria de vegades, les persones influents no se n'adonen quan les seves publicacions són anuncis; és imperatiu que els governs en prenguin nota", ha comentat Wakolbinger.





Els investigadors han analitzat els darrers 20 vídeos o publicacions pujats per cada influencer abans de l'1 de maig de 2021. Cada aliment o beguda es va codificar com a 'permès' o 'no permès' per a la seva comercialització dirigida als nens utilitzant el model de perfil de nutrients de l'Oficina Regional per a Europa de l'OMS, un sistema que classifica els productes segons la salubritat en funció dels nivells de sucre, sal i greix, fibra. Els investigadors també van avaluar si el contingut publicitari es divulgava correctament.





Dels 364 vídeos/publicacions (gairebé 13 hores de metratge), una quarta part presentava aliments o begudes (409 productes), inclosa la meitat dels vídeos a YouTube, gairebé una cinquena part (17 %) a TikTok i el set per cent a Instagram, equivalent a una mitjana de 18 productes per hora.

Més de la meitat (53%) dels productes van ser descrits i presentats positivament pels influencers, 42 per cent neutralment i cinc per cent negativament. Gairebé les tres quartes parts (73%) dels productes van ser consumits pels mateixos influencers.





En el 60 per cent dels vídeos, el producte es va esmentar a la descripció del vídeo. D'ells, el 19% dels vídeos esmentava la marca o l'empresa, el 41% esmentava el menjar en si. No obstant, només l'onze per cent dels vídeos van revelar el producte com un anunci a la descripció del vídeo i només el tres per cent al vídeo mateix.