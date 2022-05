Turistes al Parc Güell de Barcelona.- Arxiu @ep









Una vintena d'agents i entitats han signat un manifest per demanar que l'activitat turística no sigui "instrumentalitzada" com a eina política a Barcelona després de constatar que des de l'àmbit municipal es recupera un debat amb una base negativa i poc constructiva, segons ells.













Entre les entitats que donen suport a la iniciativa hi ha Foment de Treball i Pimec, Gremi d'Hotels, Primaver Sound, Col·legi d'Economistes, Comertia, Apartur, Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Amics de la Rambla, Apartur , l'Associació del Passeig de Gràcia, Barcelona Oberta, Comertia i ConfeCat , ha informat Foment en un comunicat aquest divendres.