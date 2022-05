Mar Menor.- Arxiu @ep





El secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, ha mantingut aquest matí una reunió amb Antonio Luengo, conseller d'Aigua, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Ambient de la Regió de Múrcia.





Morán li ha traslladat que el Ministeri confia que la Regió de Múrcia comenci a assumir i activar totes les seves competències respecte al Mar Menor, més enllà de les que els jutges el van obligant a exercir després de successives sentències judicials.





Morán ha recordat al conseller que "les úniques actuacions que s´estan realitzat per recuperar la llacuna són les contemples en el marc d´actuacions prioritàries engegat pel Ministeri". En aquest sentit, ha emplaçat el govern regional a sumar-se "de manera constructiva i real" als treballs per restaurar la condició ambiental d'aquest enclavament.





"El Govern murcià no es pot continuar refugiant en anuncis publicitaris d'ocurrències i experiments, per generar titulars de premsa en un intent de desviar l'atenció", ha expressat el secretari d'Estat.





Així mateix, ha recordat que "el fet que el Ministeri estigui substituint la comunitat autònoma en les seves competències i obligacions no eximeix el govern regional de l'obligació d'assumir les seves responsabilitats i de rendir comptes davant de la ciutadania".





Per això, Morán ha sol·licitat a Luengo informació detallada sobre les actuacions realitzades fins ara per la comunitat, amb inversions i projectes concrets, i quines són les dificultats que tenen per tirar-les endavant.





El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) està plenament compromès amb la recuperació de la llacuna mitjançant iniciatives com ara la declaració dinterès general dun pla integral dactuacions; en matèria de sanejament i depuració, amb l'assignació de 20 milions d'euros per a actuacions d'aquest tipus entre els municipis de l'entorn del Mar Menor; en restauració d'espais miners, amb 40 milions més per intervenir a les primeres zones en acord amb la mateixa comunitat autònoma; i amb la propera convocatòria d'ajudes al sector agrari per import de 20 milions addicionals.





Actualment l'Estat ja compta amb competència exclusiva sobre les obres d'interès general, segons disposa l'article 149 de la Constitució Espanyola. Així, el Marc d'Actuacions Prioritàries per recuperar el Mar Menor recull 484 milions d'euros en actuacions per recuperar aquesta llacuna, gran part de les quals tenen a veure amb competències autonòmiques. Es tracta del esquema d'actuacions i inversions més gran dissenyat des del MITECO per a la recuperació d'un enclavament natural.









PROJECTES A TOTES LES ÀREES D'ACTUACIÓ

A dia d'avui s'estan elaborant i desenvolupant projectes a totes les àrees d'actuació, en sanejament, prevenció de riscos d'inundació, restauració minera, restauració de rambles, cinturó verd, infraestructures o en l'execució dels plans de regularització de regadius fora de ordenació a l'entorn del Mar Menor.





Com ja va fer la setmana passada al Fòrum de Coordinació Interadministratiu del Mar Menor, Hugo Morán ha abordat amb el conseller l‟estat d‟execució o tramitació dels projectes vinculats al Marc d‟Actuacions Prioritàries per a la Recuperació del Mar Menor.





Morán ha exposat els avenços realitzats pel MITECO per combatre la degradació del sistema llacuna en diferents fronts i ha insistit que, a la vista de la marxa de les intervencions i els calendaris previstos, es compliran els terminis establerts al full de ruta que al seu moment la vicepresidenta del Govern va traslladar a la Regió de Múrcia.





El secretari d'Estat també ha ratificat la prioritat del Ministeri per actuar en origen per frenar la degradació acumulada per l'albufera després de més de dues dècades de males pràctiques a l'activitat agrària, minera i la planificació urbanística.