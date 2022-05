Irene Arrimades en imatges d'arxiu @ep





La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest divendres que "els separatistes seguiran recolzant Pedro Sánchez --president del Govern-- perquè saben que de Sánchez aconseguiran el que no aconsegueixen de ningú més, i sens dubte Cs mai no els donaria".













A més, Arrimadas, després de ser qüestionada pels periodistes sobre la reunió del president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, i si creu que perilla l'Executiu central, ha assenyalat que “ això és com els Pimpinela; tot el dia barallats però és mentida”.





També ha criticat que a "Sánchez li és igual". "Ell vol seguir a Moncloa tant li fa amb qui, com ia canvi de què. No és que Sánchez vagi venent trossos d'Espanya, és que ja la trepitja i la regala al separatisme", ha lamentat.





Així mateix, ha criticat aquest divendres que el president del Govern, Pedro Sánchez, "es plega una altra vegada al nacionalisme". "Mentre estem aquí, parlant amb entitats socials, amb sectors econòmics a Màlaga, tenim Pedro Sánchez una altra vegada agenollant-se davant del separatisme".





Segons ell, és "sens dubte una mostra que Sánchez no té un projecte d'Espanya, d'igualtat dels espanyols". "Ni Sánchez ni el PSOE té un projecte per permetre que Andalusia segueixi enlairant-se i generant ocupació", ha assenyalat Arrimadas, que ha participat a Màlaga en una trobada amb afiliats de la província juntament amb el coordinador autonòmic de Ciutadans i vicepresident de la Junta de Andalusia, Juan Marín; el cap de llista del partit per la província malaguenya, Nuria Rodríguez, i el diputat nacional Guillermo Díaz.





"Davant del model de cessió al separatisme del PSOE, davant del model de desigualtat de Sánchez, aquí tenim un projecte liberal que és fonamental per als propers anys", ha defensat Arrimadas.





Qüestionada, d'altra banda, sobre si creu el que diu el Govern sobre l'espionatge, ha assenyalat que "l'important és que la manca de credibilitat de Sánchez pugui arrossegar el bon nom d'Espanya", ha advertit, alhora que ha insistit a que "Sánchez és capaç de fer qualsevol cosa".





"A mi diuen qualsevol cosa que hagi fet Sánchez i jo m'ho crec. I qualsevol cosa que s'inventi Sánchez jo em crec que s'ho està inventant", ha afegit.





En aquest punt, ha assenyalat que “si és veritat que hi ha hagut un espionatge al telèfon del president i de la ministra de Defensa tots els espanyols ens preguntem una cosa” com és “si se sabia fa un any que han espiat al telèfon del president . Per què surt ara. Perquè li ho exigeixen els seus socis per intentar acontentar-los", ha preguntat.





"I si no s'han adonat fins ara, sens dubte el Govern no està a l'alçada dels magnífics professionals que tenim als serveis d'intel·ligència", ha dit, fent una defensa "claríssima" de les paraules de la ministra Margarita Robles , que "està sent l'única que està defensant els servidors públics espanyols, els serveis d'intel·ligència, i per descomptat, és la més atacada pel mateix Govern, els socis i, fins i tot, pel ministre Félix Bolaños que li està posant als peus dels cavalls", ha conclòs.