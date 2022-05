Colcades de lava properes a la via LP-213, de la carretera de Puerto Naos, a 24 de febrer de 2022, a Puerto Naos @ep







Càritas Diocesana de Tenerife ha denunciat aquest divendres que de les 135 famílies acompanyades per l'entitat i que viuen de lloguer, un total de 63 es troben sense contracte d'arrendament tot i que van manifestar els propietaris de les cases que sí que volien formalitzar-lo.





Des del gabinet jurídic deixen clar que aquest tipus de situacions comporten "diverses conseqüències negatives" per als llogaters pel fet que hi ha "inseguretat jurídica" ja que desconeixen la durada i la resta de condicions del contracte de lloguer.





A més, assenyalen en una nota que es genera una situació d'"indefensió" atès que la persona arrendatària desconeix les clàusules del lloguer i que poden variar en qualsevol moment sense que l'inquilí pugui al·legar que prèviament s'havia acordat una altra cosa.





De la mateixa manera, els juristes de Càritas destaquen que "la manca de contracte escrit fa que la persona llogatera no pugui defensar-se davant dels excessos que pugui cometre la propietat".





No en va, indiquen, "en aquells casos en què, a més de no tenir contracte escrit, l'abonament de la renda de lloguer es fa sense entrega de comprovant o de rebut, la persona llogatera té més dificultats per demostrar que no està ocupant il·legalment l'habitatge".





Així mateix, recorden la "impossibilitat d'accedir a ajudes públiques per al pagament del lloguer, deduccions fiscals i altres beneficis econòmics".





Davant d'aquesta situació, des de Càritas Diocesana de Tenerife s'insisteix en la necessitat que els arrendadors formalitzin contractes físics de lloguer així com el fet de donar rebuts als arrendataris perquè puguin accedir als ajuts al lloguer que ofereix l'administració pública, que per dret tenen les famílies damnificades de l'erupció volcànica.









AJUDES A MÉS DE 2.000 PERSONES

Càritas Diocesana de Tenerife continua treballant en el suport i l'acompanyament a les famílies afectades pel volcà i fins ara s'han produït 1.600 atencions i 750 famílies i 2.100 persones (entre elles 460 menors) que han rebut algun tipus d'ajuda de l'entitat, gràcies a les aportacions rebudes en el marc de la 'Campanya d'Emergència i Solidaritat amb l'Illa'.





La institució catòlica també ofereixen suport a les famílies damnificades que adquireixen un nou habitatge habitual igual que es continua ajudant en la reconstrucció d'habitatges afectats pel volcà i se segueix acompanyant una trentena de persones que van ser reallotjades en espais parroquials cedits per la Diòcesi , moltes de les quals estaven residint en llocs inapropiats com a garatges, pajeros o fins i tot vehicles.





Per aquest motiu, amb les aportacions solidàries rebudes, Càritas va habilitar i condicionar cases i salons parroquials a diversos municipis de l'illa, realitzant reformes de paleta, pintura, equipament i mobiliari.





De la mateixa manera, a les persones afectades se'ls continua donant resposta a les necessitats pròpies de l'emergència oferint suport econòmic a través de targetes d'alimentació i targetes solidàries bancàries, per poder sufragar despeses bàsiques com gasolina o medicaments.





Fins ara s'ha invertit prop d'un milió d'euros en diferents ajuts d'emergència (entre els quals hi ha pagaments de matrícules universitàries a estudiants, despeses mèdiques i pagaments de subministraments) i ajuts al lloguer a famílies damnificades.





També en matèria d'habitatge l'entitat eclesial segueix planificant i implementant accions a mitjà i llarg termini, entre elles la concessió d'ajut econòmic per al suport en estris, mobiliari i electrodomèstics dels habitatges que es van veure afectats per les bugades volcàniques, que encara no es troben en condicions adequades dhabitabilitat.





Càritas informa igualment que a nivell intern s'estan coordinant les accions amb les Càritas Arxiprestals de Los Llanos i de Santa Creu de la Palma i el voluntariat per a una atenció específica i integral a les famílies afectades pel volcà.