El ministre d'Economia d'Itàlia, Daniele Franco, va firmar aquest divendres la confiscació el iot de luxe 'Scheherazade', encallat a la ciutat costanera de Marina di Carrara , i la titularitat del qual pertany a l'oligarca rus Eduard Judaynatov, expresident de Rosneft, una petrolífera propietat del Kremlin.

Tal com ha informat l'agència de notícies Ansa, els periodistes de l'equip de l'opositor rus Alexei Navalni asseguren que el iot pertany al president rus, Vladimir Putin, encara que formalment s'ha atribuït a Judaynatov , que no figura a la llista de la UE de oligarques subjectes a sancions.





"A proposta del Comitè de Seguretat Financera (FSC), el ministre d'Economia i Finances, Daniele Franco, va adoptar el decret de congelació del vaixell 'Scheherazade'", segons han expressat en un comunicat el Ministeri de Finances , en què va informar que el FSC va proposar Judaynatov per a la llista de sancionats.





Així mateix, el Ministeri de Finances italià ha detallat que les investigacions realitzades per la Guardia di Finanza , semblant a la Guàrdia Civil d'Espanya , "van destacar la presència d'importants vincles econòmics i comercials del beneficiari final" del vaixell amb "elements del Govern rus".





Segons el comunicat, el iot enarbora la bandera d'Illes Caiman i es troba actualment amarrat a la ciutat costanera de Marina di Carrara , a la costa toscana. El vaixell havia estat sota l'atenció de les autoritats durant molt de temps.





A més, va ser objecte de treballs de manteniment i modernització des del mes de setembre passat per un cost d'uns sis milions d'euros, per la qual cosa s'esperava inicialment que estigués a punt per navegar a mitjans de juny, segons Ansa .





Es diu que està equipat amb un spa, una piscina, dos heliports, una xemeneia de llenya i una taula de billar dissenyada per inclinar-se per reduir l'impacte de les onades, segons recull la citada agència de notícies.





Els membres de la tripulació del iot de luxe, d'uns 700 milions de dòlars, van abandonar abruptament els seus llocs de treball i la ciutat costanera de la Toscana a finals del mes de març en què s'estava reparant al mig de l'escrutini de l'embarcació, segons van afirmar els líders sindicals i els treballadors locals.





Els membres de la tripulació havien estat fixos al petit port de Marina di Carrara des de la tardor de 2020, quan el iot de 459 peus de llarg, Scheherazade , va arribar a un dic sec menys de quatre mesos després de ser construït.