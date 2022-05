Nespresso Atelier | @ep





La policia suïssa ha informat aquest divendres del descobriment en una planta de la firma de cafè Nespresso d'un carregament de cocaïna amagada en un contenidor que havia arribat del Brasil i que suposadament havia de transportar grans de cafè.





Després que les anàlisis de laboratori confirmessin que es tractava de cocaïna d'una alta puresa, la policia va procedir al registre de cinc contenidors més que havien arribat el mateix dia a la planta i va descobrir més de 500 quilos de droga que es creu que estaven destinats al mercat europeu.





Va ser la mateixa companyia Nespresso la que va comunicar a la policia que els seus treballadors havien trobat una substància blanca en descarregar els sacs de grans de cafè que havien arribat des del Brasil , primer per via marítima i després per tren fins a la localitat de Romont , on la firma , pertanyent a la multinacional Nestlé , té una de les seves fàbriques.





En un comunicat, la policia de la cantonada de Friburg va indicar que va fer un registre minuciós de les instal·lacions i que va utilitzar aparells per escanejar altres contenidors. La Fiscalia Cantonal ha assenyalat que està investigant el descobriment.