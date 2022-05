Laura Borràs, presidenta del Parlament | @ep





La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'exconseller i vicepresident de Junts, Jordi Turull, segueixen negociant per intentar aconseguir una candidatura conjunta i tenen fins dimarts a la tarda per fer un pas endavant si volen liderar el partit.





La formació té previst celebrar el seu congrés el 4 de juny a Argèlers-sur-Mer (França) , que servirà per triar la nova direcció després que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont anunciés que no es presentarà per presidir el partit, i que el secretari general de Junts, Jordi Sànchez , fes el mateix en relació amb el seu càrrec.





La majoria de famílies de la formació asseguren que s'ha de treballar per una candidatura conjunta per evitar una imatge de divisió, i el pas enrere de Sànchez i Puigdemont ha permès que Borràs i Turull hagin sondejat les seves forces respectives i hagin iniciat una negociació per intentar presentar-se conjuntament, no sense inconvenients.





I és que, encara que al principi es barallava la possibilitat que Borràs assumís la presidència i Turull la secretaria general, no hi ha res tancat perquè discrepen sobre qui dels dos ha de liderar el tàndem.





La qüestió és que la presidència de Junts és de caràcter institucional i representativa, i l'entorn de Borràs considera que el suport que té la figura entre les bases no es tradueix després en llocs de decisió.





Així, una de les possibilitats que es preveu per donar més poder polític i executiu a la presidència és una reforma dels estatuts a través de la ponència organitzativa, que s'hauria de fer a la segona part del congrés de Junts que tindrà lloc al juliol , encara que alguns adverteixen de la dificultat.





SILENCI DE TURULL





En el cas de Turull , el silenci i la discreció ha imperat entre els seus sobre si farà un pas endavant, encara que fa mesos que visita el territori i les agrupacions locals per sondejar suports.





Tot i que ell no s'ha pronunciat en cap moment, aquesta mateixa setmana es va publicar un manifest en què consellers i dirigents de Junts expressen el seu suport a Borràs , com a futura presidenta de Junts i Turull com a secretari general, cosa que no li va agradar al entorn de la presidenta del Parlament perquè ho va considerar una maniobra de pressió dels adeptes de l'exconseller.





Tot i això, no ho van signar el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; la consellera dUniversitats, Gemma Geis; els vicepresidents del partit Elsa Artadi i Josep Rius , i tampoc persones properes a Borràs , com el diputat Francesc de Dalmases, la secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, i el diputat Jaume Alonso-Cuevillas.





SUPORTS



Mentre que Borràs compta amb el suport de les bases, Turull té el de quadres del partit, com evidencia el manifest, que procedeixen de la seva etapa a CDC i posterior, i la seva marxa a peu per Catalunya a l'estiu de l'any passat després de ser indultat per l'1-O va congregar centenars de persones al territori.





Tot i això, hi ha sectors de Junts que li retreuen precisament la seva etapa convergent i argumenten que la seva figura no aporta renovació al partit.





Per part seva, a Borràs li retreu la seva gestió de l'escó del ja exdiputat de la CUP Pau Juvillà i està pendent que se li obri judici per presumptes irregularitats en la seva etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).