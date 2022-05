Mike Blackman, director executiu de l'Integrated Systems Events (ISE) | @ep





El director executiu de l'Integrated Systems Events (ISE), Mike Blackman , ha augurat que l'edició del 2022, que se celebrarà del 10 al 13 de maig al recinte Gran Via de Fira de Barcelona , generarà un impacte econòmic de 215 milions d'euros a la ciutat.







En una entrevista a Europa Press , Blackman ha assegurat que no serà fins al 2023 quan l'esdeveniment celebri "una edició normal", després d'un 2021 marcat per la pandèmia, i ha reafirmat que el 2026 l'impacte econòmic podrà pujar als 500 milions.



Ha assegurat que el comerç i els negocis, inclosos els hotels, els restaurants, els taxis, els empleats de Fira i les companyies organitzadores d'esdeveniments, es beneficiaran econòmicament dels dies de congrés.





I ha explicat que, quan el congrés se celebrava a Amsterdam , moltes companyies del sector es van instal·lar a Holanda, cosa que creu que també pot passar a Barcelona , amb el corresponent impacte per a l'economia de la ciutat.





VEURE "SI BARCELONA ÉS EL LLOC CORRECTE"



D'altra banda, ha explicat que l' ISE comprovarà a les seves edicions del 2022 i del 2023 "si Barcelona és el lloc correcte" per acollir l'esdeveniment, que té contracte amb ella fins al 2024, però ha posat en valor, el suport que ha rebut del govern municipal d' Ada Colau i Jaume Collboni.





Ha condicionat la permanència de l'esdeveniment a la ciutat al funcionament de la institució firal, al suport de la ciutat, ja que els hotels mantinguin les habitacions "a preus raonables", entre d'altres.





En aquest sentit, preguntat per l'estat de les negociacions per renovar el contracte amb la ciutat més enllà del 2024, ha explicat que està en converses amb Fira de Barcelona, i que l'ampliació del pavelló de Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat és "absolutament necessària".





"Veig que creixerem. I creiem que aquest creixement a llarg termini pot superar la capacitat de Fira Gran Via. En aquest cas, tenir un nou pavelló es torna necessari. I és un altre factor que ens ajuda a nosaltres i al Mobile World Congress (MWC) a formalitzar un compromís a llarg termini amb la ciutat”, ha explicat.





"NO SERÀ LA MÉS GRAN"



De fet, aquest any l' ISE ha perdut la participació de companyies xineses i asiàtiques, que no poden viatjar a causa del Covid-19, i per això aquesta edició "no serà la més gran": en una normal, el saló havia arribat a acollir fins a 14.000 expositors, però en aquesta només seran 800.





Tot i que ha explicat que hi haurà una versió digital de l' ISE , en què es retransmetran les conferències, no serà tan completa com als anys de pandèmia, perquè clients i expositors "estan esperant a retrobar-se", a descobrir les novetats del sector ja celebrar un congrés junts i de manera presencial.





IGUALAR AL MWC



Blackman no confia a arribar a registrar la mateixa xifra d'assistents que el MWC 2022 --60.000--, però sí que creu que poden arribar als 50.000, una xifra que es queda lluny de l'obtinguda el 2019, any previ a la pandèmia, quan va ser de 85.000.





Tot i això, ha augurat que en un futur l' ISE podria "igualar o superar" l'MWC en termes de participació, ja que abasta més sectors i creu que l'audiovisual té potencial per créixer molt més, en les seves paraules, però no serà en aquesta edició.





RÚSSIA PARTICIPARÀ



Preguntat per si Rússia participarà al congrés, ha respost que sí: "Nosaltres no comprovem els passaports de la gent que ve. Què faríem, si no, amb els russos residents a Barcelona ? Els diem que no poden venir? Seria una tasca impossible", ha argumentat.





A més, ha afirmat que molts ciutadans russos no estan acord amb les polítiques del seu govern, que han derivat a la guerra a Ucraïna, i creu que no seria just "penalitzar-los".





SECTOR "FORT" A CATALUNYA



Ha celebrat que el sector audiovisual català és "fort i està creixent", especialment els negocis de 'live experience', i ha destacat l'ecosistema de startups, així com el suport que Catalunya té del seu govern, en paraules.





Tot i així, creu que hi ha diversos negocis que han patit molt financerament, que s'han de recuperar, reiniciar i reinventar, creant un nou portafoli i atraient nous clients, cosa que "no passarà d'un dia per l'altre".