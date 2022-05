Maria Eugenia Limón, presidenta de la diputació de Huelva | Twitter @presidipuhu





La presidenta de la Diputació de Huelva, María Eugenia Limón , ha expulsat diputats del PP i Cs d'un ple després d'al·ludir-se al cas ' ERE '. L'incident va passar quan la diputada de Ciutadans, María Ponce , va utilitzar el torn d'intervenció per retreure al PSOE que "els andalusos van decidir un dia treure'ls del Govern perquè es dedicaven a robar a mans plenes, i hi ha sentències condemnatòries a càrrecs del partit per això ".





Aquestes afirmacions de Ponce van provocar que la presidenta de la Diputació de Huelva i secretària general del PSOE en aquesta província, María Eugenia Limón , li exigís 'deixar de banda els insults' i que 'no li permetré que vostè torni a insultar en aquest ple". A més, Límon demanava que es mantinguessin "unes normes de respecte i convivència al ple". Aquestes últimes paraules de la presidenta de la Diputació de Huelva van causar indignació en els diputats de PP i Cs , que es van queixar de no poder fer al·lusió a un escàndol de corrupció.













Davant d'aquesta situació, Ponce va reaccionar demanant al secretari de la mesa del Ple que interpretés el reglament i li indiqués si podia fer esment a un cas judicial, però la presidenta no li va permetre el torn de paraula, cosa que va derivar en una cruïlla de retrets.





"Els condemnador d' ERO no han pagat cap sobresou, cap reforma, cap campanya electoral. Si algú s'ha de callar per corrupció, 'caixes b', és el Partit Popular , que està primer al rànquing de corrupció", va retreure Limón .





Davant les protestes dels diputats del PP i Cs per aquestes declaracions, la presidenta els va exigir que abandonessin el ple "si no accepten les normes", i els parlamentaris van abandonar la sala voluntàriament.