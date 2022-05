Explica que Europa viu “el moment més crític des de la Segona Guerra Mundial” | @ep





El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reclamat que el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, tingui en compte el PSC per establir un “diàleg entre catalans”.





Ho ha fet aquest dissabte a l'acte del PSC ' Construint l'Europa Geopolítica ', que també ha comptat amb les intervencions de la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, i l'eurodiputat Javi López.





Illa ha considerat que Catalunya passa per un moment de debilitat política i econòmica, però creu que ja s'ha iniciat un camí de sortida que passa pel diàleg i el retrobament dels catalans amb nosaltres mateixos i amb la resta d' Espanya i Europa ".





També ha explicat que actualment Europa viu "el moment més crític des de la Segona Guerra Mundial ", cosa que atribueix a una falta de seguretat ja que en els darrers 70 anys Europa no havia estat tan amenaçada com ara, ha dit textualment.





Ha destacat la importància d'invertir en els mecanismes de defensa dels Estats, "fins ara ens sentíem segurs ia un cost molt baix", i ha convidat a la reflexió perquè considera necessari convèncer la població de la importància d'invertir en seguretat.





LA GUERRA A UCRANIA



Illa ha destacat que la rebuda i l'atenció que està donant Europa als refugiats ucraïnesos és "la correcta" i un motiu d'orgull en comparació amb la resposta que s'ha donat a altres conflictes bèl·lics del passat.





En referència a les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna , ha remarcat la necessitat d'explicar a la ciutadania que té un cost i que cal "assumir entre tots".





Ha explicat que la resposta ha de passar per "aprofundir en la construcció d' Europa i reafirmar els valors més junts que mai", així com per afavorir polítiques d'acords i no pas de confrontació i fomentar polítiques transformadores.





Ha afegit que Europa ha de treballar per aconseguir l'eficiència de les institucions i evitar la desinformació i la desigualtat, que actua com a “dissolvent de la política”.





EL PSC A EUROPA



Illa ha volgut mostrar el seu orgull per la feina del PSC a Europa i ha destacat la tasca de l' Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell , “el català i espanyol amb un paper més rellevant al món”.





Ha considerat que “l'europeisme del PSC ” encaixa molt bé amb els valors europeistes de la societat catalana i ha dit que cal treballar per recuperar la visió del futur com un escenari de millora.