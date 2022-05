Felipe Faci, conseller d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Aragó | @ep







El conseller d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Aragó, Felipe Faci, ha mostrat el seu "descontentament" davant la nova proposta que li ha plantejat aquest divendres el Comitè Olímpic Espanyol per presentar un projecte als Jocs de 2030 de manera conjunta amb Catalunya , ja que, ha assegurat, "les proves importants" segueixen a la comunitat veïna.





Faci ha explicat que aquest divendres al migdia ha rebut la trucada del president del COE, Alejandro Blanco , a fi d'informar-lo sobre una nova proposició per als Jocs d'hivern. Des d' Aragó ja es va presentar a l'abril una contraproposta que modificava la inicial: "Portem una proposta i no és resposta amb alguns ajustaments o altres propostes, sinó que es fa una petita modificació sobre la inicial al Pirineu i una gran modificació a la ciutat de Saragossa".





En aquest sentit, el Pirineu aragonès "ha guanyat molt poc" i les proves importants segueixen planificant-se a Catalunya, ha reiterat el conseller Faci , aclarint: "Si abans teníem dues proves de neu davant de les nou que tenia Catalunya , ara tenim tres front a vuit”, així que “poc hem avançat i poc equilibri hi ha” entre les dues regions.





Faci ha explicat que a la nova proposta del Comitè Olímpic Espanyol es compleix amb l'exigència d' Aragó de tenir representades les seves tres valls pirinenques, però "pràcticament Saragossa desapareix de la candidatura", en suprimir de la capital aragonesa la modalitat de patinatge artístic, per a portar-lo a Barcelona .





El COE proposa que les proves de freestyle programades de manera inicial a l'estació catalana de Baqueira Beret passin a les instal·lacions aragoneses de Cerler . A més, se suggereix que l'esquí de fons que estava assignat a Candanchú es traslladi a l'estació oscenca de Formigal . Això "ho analitzarem" perquè "no sé si aquest canvi és possible tècnicament", ha reconegut Faci .





PROPOSTA DEL COE



En definitiva, l'últim plantejament del COE és el següent: en el cas d' Aragó, Candanchú albergaria les proves de biatló, a Jaca se celebraria les competicions de curling, a Cerler proves de freestyle ia Formigal l'esquí de fons. Quant a Saragossa , tindrien lloc les modalitats de patinatge de velocitat sobre pista curta i velocitat sobre pista llarga.





A Catalunya, Baqueira Beret compta amb les maneres de surf de neu i freestyle, l'estació de Boí Taüll seria escenari de l'esquí de muntanya; Masella i La Molina l'esquí alpí i, finalment, Barcelona l'hoquei sobre gel. Les proves externes a Sarajevo de combinada nòrdica, salts d'esqui, luge, skeleth i bobsleight es mantindrien.





NO HI HA EQUILIBRI



La proposta del COE "per a res" equilibra quant a la qualitat de les proves, ha subratllat el conseller aragonès, perquè "nosaltres dèiem que estiguessin representades totes les nostres valls, però amb proves importants igualades. El que no havíem dit és que es plantegés que desaparegués el patinatge artístic de Saragossa ”, ha afegit

.

"No és una proposta que compensa els desequilibris que havíem denunciat de la proposta inicial. El Pirineu aragonès guanya una prova que no és de les proves grans ia sobre Saragossa desapareix de la candidatura", ha dit Faci , alhora que ha recordat que el esquí alpí es manté a Catalunya quan Aragó havia plantejat repartir les proves d'homes i dones o les especialitats d'aquesta modalitat entre els dos territoris.





PROPERA TROBADA



Felipe Faci ha negat que es produeixi una trobada dilluns que ve, 9 de maig, entre les parts negociadores. "Simplement se'ns traslladarà la proposta a Catalunya i Aragó " i "li respondrem", ha avançat.





"Seguirem treballant fins a l'últim minut, no ens donem per rendits i defensarem la candidatura equilibrada i en peus d'igualtat" i en aquest sentit "defensarem els aragonesos".





Sobre la data "límit" del 20 de maig anunciada per l' Alejandro Blanco (COE) per arribar a un acord, el titular d'Esport a Aragó ha aclarit que no se'ls ha comunicat oficialment aquesta notícia. "Es va sabent per declaracions als mitjans, nosaltres no tenim constància de data límit, així que seguim treballant a l'horitzó de tenir una candidatura conjunta", ha conclòs.